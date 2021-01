Hannover

In Niedersachsen wird es im Januar wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen fast keinen Präsenzunterricht in den Schulen mehr geben. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) nach den Bund-Länder-Gesprächen am Dienstagabend in Hannover an. Demnach sollen die Schüler aller weiterführenden Schulen bis zum 31. Januar digital zu Hause lernen. Nur für die Abitur- und Abschlussklassen soll auch weiterhin Präsenzunterricht möglich sein.

Sonderregelung für Grundschulen

Die Grundschulen bleiben nach den Weihnachtsferien zunächst bis zum 18. Januar geschlossen, bis dahin gehen die Schüler ins Distanzlernen. Allerdings soll es an den Schulen eine Notbetreuung geben. Danach ist Wechselunterricht vorgesehen. Das heißt, die eine Hälfte der Klasse wird in der Schule unterrichtet, die andere Hälfte bleibt jeweils zu Hause. Auch die Kindergärten, die teilweise schon wieder geöffnet haben, sollen ab 11. Januar bis zum Ende des Monats geschlossen bleiben. Weil kündigte an, dass für bis zu 50 Prozent der Kinder eine Notbetreuung möglich sein soll.

„Die für die Schulen vorgesehenen Maßnahmen sind eine weitere erhebliche Herausforderung für Eltern und Kinder, dessen sind wir uns bewusst“, sagte Weil. In den weiterführenden Schulen werde man sich vorerst auf das E-Schooling konzentrieren müssen. Für die Kitas werde es eine „sehr großzügige“ Notbetreuung geben, die bei Bedarf auch ausgeweitet werden könne.

„Alle Prüfungen werden stattfinden“

Kitas und Schule müssten im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen Anstrengungen gegen die Corona-Pandemie und der Kontakteinschränkungen einen weitergehenden Beitrag leisten, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD). „Niemand muss sich Sorgen um den Abschluss machen“, betonte er: „Alle Prüfungen für Haupt-, Real-, und Förderschulabschluss werden stattfinden. Ebenso das Abitur. Hier arbeiten wir intensiv an der Sicherstellung der zentralen Abiturprüfung. Als Notfalloption können auch dezentrale Prüfungen durchgeführt werden, was wir aber grundsätzlich vermeiden möchten.“

Weil nannte die Stimmung bei den Bund-Länder-Gesprächen „ausgesprochen besorgt“. Die Inzidenzen seien zwar auch in Niedersachsen gesunken. Diese Zahlen berücksichtigten aber nicht den Verlauf der Weihnachtstage und des Jahreswechsels. „Die größte Sorge, die uns umtreibt, ist die Mutation aus Großbritannien.“ Deshalb habe man sich auch darauf verständigt, die Kontaktbeschränkungen noch einmal deutlich zu verschärfen. „Unser Ziel muss nach wie vor ein Inzidenzwert von 50 und darunter sein. Das wird nicht leicht werden“, sagte Weil.

