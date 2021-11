Hannover

Ob und wenn ja wie stark Geimpfte noch ansteckend sind, ist eine entscheidende Frage in der Pandemie. Noch im Mai war sich das RKI sicher: Die Impfung reduziere das Risiko einer Virusübertragung in dem Maß, dass Geimpfte bei der Epidemiologie der Erkrankung keine wesentliche Rolle mehr spielen. Einfach gesagt: Geimpfte tragen nicht mehr wirklich dazu bei, dass sich das Virus verbreitet. Damals stand jedoch noch die Pandemie unter anderen Vorzeichen. In Deutschland kursierte die Virusvariante Alpha. Delta dominierte noch nicht ansatzweise und war auch nicht Gegenstand groß angelegter Studien.

Viruslast nimmt bei erkrankten Geimpften schneller ab

Inzwischen ist klar: Auch Geimpfte können andere Menschen anstecken. Das muss allerdings nicht bedeuten, dass sie genauso infektiös sind. Eine Studie aus den Niederlanden legt nahe, dass die Viruslast bei erkrankten Geimpften schneller abnimmt, als bei Ungeimpften. Das heißt: Das Risiko bei Geimpften sinkt deutlich, andere Menschen mit Delta zu infizieren. Absolut garantiert ist das aber nicht, und schon gar nicht in jedem Einzelfall.

Für alle gilt: Alltagsmasken, Hygieneregeln, Abstand halten

Weil so vieles durch die neuen Virusvarianten ungewiss ist, empfehlen Corona-Expertinnen und -Experten, dass auch Geimpfte dem allgemein empfohlenen Präventionsschutz weiter folgen: Alltagsmasken, Hygieneregeln, Abstand halten, lüften – und auch testen.

Den Impfschutz verbessern können über 18-Jährige zudem mit einer Booster-Impfung.

Von RND/Saskia Heinze