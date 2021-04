Hannover/Berlin

Konkrete Vereinbarung wurden dazu beim sogenannten Impfgipfel in Berlin aber nicht getroffen. Politiker und Verbände in Niedersachsen drängen auf schnelle Perspektiven auch für den Sommerurlaub.

Althusmann: Sommerurlaub möglich

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wollte dazu am Montag noch keine Prognosen wagen. Die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitswesens sei noch nicht gebannt, warnte sie mit Blick auf hohe Infektionszahlen und volle Intensivstationen. „Wann wir jetzt wieder darüber nachdenken können, Hotels zu öffnen, das kann ich heute nicht sagen“, so Merkel.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) verwies darauf, dass es in der niedersächsischen Corona-Verordnung bereits „gewisse Erleichterungen“ für Geimpfte gebe. „Wenn die Impfkampagne allerdings weiter so gut läuft, sollten wir uns gerade mit Blick auf den Sommer auch mit dem Thema Urlaub für Geimpfte auseinandersetzen“, sagte Althusmann der HAZ. Bis dahin solle jedem ein Impfangebot gemacht werden. Dies soll nach der Vereinbarung von Bund und Ländern im Juni der Fall sein. Dann wird die Priorisierung bei den Impfungen aufgehoben.

„Von genesenen und geimpften Personen geht nachweislich ein geringes Infektionsrisiko aus, so dass die vorgesehenen Erleichterungen zu unterstützen und verfassungsrechtlich geboten sind“, sagte der Hauptgeschäftsführer des niedersächsischen Städtetags, Jan Arning, der HAZ. Die von der Pandemie erheblich belastete Bevölkerung brauche kurzfristig eine deutliche Perspektive für die Sommerferien. „Auch die Tourismuskommunen sowie die Vermieter, die keinen Anspruch auf Entschädigungszahlungen haben, sind dringend hierauf angewiesen.“

Tourimus hofft auch Lockerungen

Der Vorsitzende des niedersächsischen Tourismusverbandes, Sven Ambrosy, hofft auf Lockerungen in der Urlaubssaison. „Wenn ein großer Teil der Bevölkerung die volle Impfung hat, dann gibt es überhaupt keinen Grund, Beschränkungen aufrecht zu erhalten“, sagt der SPD-Landrat des Kreises Friesland. „Aber im Augenblick kann es nur heißen, impfen, testen und schauen, wie man bestimmte Bereiche wieder öffnen kann.“

Der CDU-Fraktionschef im Landtag, Dirk Toepffer, sprach sich dafür aus, Sommerurlaub für Geimpfte möglich zu machen. „Ich habe nichts davon, wenn ich jetzt sagen würde, bis ich dran bin mit Impfen, darf kein Mensch auf den Nordseeinseln in den Urlaub fahren.“ Es sei der richtige Zeitpunkt den Menschen dort zu helfen. „Ich freue mich, dass da jetzt Bewegung reinkommt.“

Opposition: Geimpfte keine Gefahr mehr

„Geimpfte sollten – genauso wie Getestete oder auch Genesene – so schnell wie möglich so viele Freiheiten wie möglich wiederbekommen“, forderte der FDP-Fraktionschef im Landtag, Stefan Birkner. Das gelte auch für das Reisen und die Quarantänepflicht bei der Rückkehr. Von Geimpften gehe ein sehr geringe Infektionsgefahr aus – „die Grundlage für weitreichende Freiheitseinschränkungen ist also nicht mehr gegeben.“.

Lesen Sie auch: Erste Freiheiten? Wie ansteckend Corona-Geimpfte noch sein können

„Im Grundsatz ist es richtig, das denjenigen, die nicht mehr ansteckend sind, mehr Freiheiten ermöglicht werden“, sagte Grünen-Parlamentsgeschäftsführer Helge Limburg. Er hält deshalb Sommerurlaub in diesem Jahr für möglich. Das könne aber wegen der Kinder nicht nur an Impfungen geknüpft werden. „Wir brauchen eine Regelung für Familien.“

von Marco Seng und Michael B. Berger