Hannover

Die Kritik an der Verteilung der Schnelltests für Schüler und Schulbeschäftigte wächst. Lehrkräfte und Schulleiter monieren, dass entweder gar keine Testkits geliefert werden oder aber Großpackungen zum Selbstzusammenbauen.

Von „Realsatire“ spricht Wolfgang Schimpf von der Direktorenvereinigung, ähnlich äußert sich Andreas Meisner von der Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschulen. Den Schulen sei empfohlen worden, die Einzelteile mit gründlich gewaschenen Händen in Gefrierbeutel umzuverpacken, sagt er.

Kultusministerium: Schnelltests zurzeit sehr gefragt

Das Kultusministerium verweist darauf, dass Schnelltests zurzeit sehr gefragt seien und man nehmen müsse, was auf dem Markt erhältlich sei. Und das könnten auch Großpackungen sein. Die Schnelltests für die Schulen – rund 3,2 Millionen pro Schulwoche – werden nicht vom Kultusministerium beschafft, sondern zentral vom Logistikzentrum des Innenministeriums.

Um Tests zu sparen, sollen in dieser Woche in Hochinzidenzkommunen vorrangig Grund- und Förderschulen beliefert werden. Denn nur dort findet auch Präsenzunterricht mit halbierten Klassen statt.

An den weiterführenden Schulen werden nur die Abschlussjahrgänge unterrichtet, alle anderen Klassen sind komplett im Homeschooling.

Unterricht auch ohne Tests möglich

Tests sollen nur die Schüler erhalten, die auch tatsächlich an der Schule unterrichtet werden. So haben in der Region Hannover auch schon Gymnasien, die derzeit nur die Abiturienten an der Schule haben, Grundschulen mit Tests ausgeholfen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte die Schulen in der vergangenen Woche aber ermächtigt, auch dann Präsenzunterricht durchzuführen, wenn keine Schnelltests ausgegeben werden konnten.

Auch für schriftliche Arbeiten wie die Abiturprüfungen, die am Montag begonnen haben, ist die Testpflicht aufgehoben.

Normalerweise darf man nur mit negativen Coronatest in die Schule. Wenn aus Kapazitätsgründen keine Schnelltests an die Schüler ausgegeben werden konnten, dürfen sie auch ohne Test kommen. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Grüne kritisieren Vorgehen des Kultusministers

Dieses Hin und Her verunsichere Eltern, meint hingegen Grünen-Bildungspolitikerin Julia Willie Hamburg. Wenn die verpflichtenden Schnelltests für Kinder und Schulbeschäftigte ein Baustein für mehr Infektionsschutz an Schulen sein sollen, dann müsse auch sichergestellt sein, dass ausreichend Tests vorhanden sind. Man könne nicht erst eine Testpflicht einführen und dann gucken, ob es überhaupt genügend Tests gebe. Damit habe Minister Tonne den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht.

„Schulöffnungen nicht vom Inzidenzwert abhängig machen“

Indes fordert die Initiative Familien die Öffnung von Kitas und Schulen nicht nur von einem Inzidenzwert abhängig zu machen. Es sei auch nicht einzusehen, warum Kinder zweimal in der Woche einen Schnelltest machen müssten, während Unternehmen die Tests für Beschäftigte nur anbieten sollen, es aber keine Test- und Homeoffice-Pflicht für Mitarbeiter gebe.

In einem offenen Brief an die Bundesregierung, den bereits zahlreiche Kinderärzte, andere Mediziner und Bildungsforscher unterzeichnet haben, heißt es: „Es ist dringend nötig, Schulen und Kitas geöffnet zu lassen. Denn die Solidarität, die wir Kindern bereits seit Monaten abverlangen, geht auf Kosten ihrer Bildungs- und Entwicklungschancen, ihrer psychischen Gesundheit und ihrer körperlichen Unversehrtheit.“

Schon Ende März hatte die Initiative Familie am Landtag in Hannover dafür demonstriert, die Schulen wieder für die Kinder zu öffnen. Quelle: Samantha Franson

Kinderärzte fordern Rückkehr zu Normalbetrieb

Es gebe Schüler, sagt Sina Denecke von der Initiative, die ihre Klassenzimmer in diesem Jahr noch überhaupt nicht oder nur wenige Tage gesehen hätten. In den Hochinzidenzkommunen wie Hannover gehen 75 Prozent der Schüler nach wie vor nicht zur Schule, sondern sind im Homeschooling. In dem Brief schreiben Kinderärzte und Erziehungswissenschaftler: „Die Aussetzung der Präsenzpflicht bei hohen Ansteckungsraten erlaubt es Eltern mit Ängsten oder in besonderen Risikosituationen, ihre Kinder zu Hause zu unterrichten. Alle anderen Kinder und Jugendlichen müssen nach monatelangem Verzicht endlich in den Normalbetrieb zurückkehren dürfen.“

Von Saskia Döhner