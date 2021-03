Hannover

In Niedersachsen sollen alle Schüler und Lehrkräfte nach den Osterferien auf Corona getestet werden. Das hat die neue Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Freitag angekündigt. Nach Ostern werde das Land allen Schülerinnen und Schülern an ihrem ersten Schultag und dem Personal am ersten Arbeitstag ein Testangebot machen, heißt es in der Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der Grünen im Landtag.

Schüler sollen Selbsttest lernen

„So wissen wir, ob möglicherweise infizierte Schülerinnen und Schüler oder Personal in die Schule gekommen sind“, erklärte Behrens. Die Betroffenen könnten dann schnell nach Hause geschickt werden. Ihr positives Testergebnis müssten sie mit einer Nachtestung bei einem Hausarzt bestätigen lassen.

Das Land will am 15. März mit den Corona-Schnelltests an den Schulen beginnen. Behrens kündigte an, dass voraussichtlich in der letzten Schulwoche vor den Osterferien eine „Testwoche“ an den Schulen angeboten werden soll. Alle Schüler, die in dieser Woche in die Schulen kämen, sollten dort unter Anleitung der Lehrkräfte einen Selbsttest durchführen. „Damit können wir frühzeitig infizierte Schülerinnen und Schüler entdecken und die Schulgemeinschaft schützen“, sagte Behrens. Für die Wochen vor und nach Ostern habe das Land 3,2 Millionen Tests gekauft.

Tests wochenweise und bei Anlässen

Danach soll es wochenweise und bei bestimmten Anlässen weitere Testungen geben; zum Beispiel nach Ferien, wenn mehrere Klassen von einem Infektionsgeschehen betroffen sind und wenn die Inzidenz am Schulort hoch ist. Beschäftigte in Kitas können sich bis Anfang April einmal pro Woche testen lassen.

Von Marco Seng