Die Pläne von Bund und Ländern, Reiserückkehrer aus Risikogebieten verpflichtend auf das Coronavirus zu testen, werfen bei Flughafenbetreibern noch Fragen auf. Derzeit gebe es noch keine behördlichen Vorgaben, man stehe aber in engem Kontakt mit dem zuständigen Gesundheitsamt der Region Hannover, sagte Airport- Sprecherin Anika Studders am Donnerstag. Der Flughafen sei bereit, Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Ähnlich äußerten sich auch die Betreiber der Flughäfen in Hamburg, Frankfurt und München.

Berlin will testen

An den Berliner Flughäfen sollen Rückkehrer aus Risikogebieten voraussichtlich schon von kommender Woche an auf das Coronavirus getestet werden. Das kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller ( SPD) an. Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen wies allerdings darauf hin, dass Mitarbeiter der Flughäfen nicht befugt seien, Passagiere auf ihren Gesundheitsstatus hin zu überprüfen.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich am Mittwochabend grundsätzlich darauf verständigt, dass Reisende aus Risikogebieten im Ausland künftig unmittelbar nach ihrer Rückkehr in Deutschland auf das Coronavirus getestet werden sollen. Dazu sollen an Flughäfen Teststellen eingerichtet werden. Am Freitag wollen die Minister ein Gesamtpaket beschließen. „Wir werden die Beschlüsse dann umsetzen“, sagte Oliver Grimm, Sprecher des niedersächsischen Gesundheitsministeriums, der HAZ.

Passagiere sollen zahlen

Einige Punkte sind aber noch umstritten. Verpflichtende Tests für alle seien nicht realistisch, heißt es etwa. Einige Bundesländer wollen offenbar auch die Kosten für die Infrastruktur nicht tragen. „Perspektivisch sollen diese Kosten über die Flughafengebühren mittelbar auf die Ticketpreise umgelegt werden“, heißt es deshalb im Entwurf für den gemeinsamen Beschluss, der der HAZ vorliegt.

Nach dem Papier sollen die Bundespolizei und die Flughafengesellschaften die Passagiere auf Quarantänemaßnahmen und Testmöglichkeiten hinweisen. Ferner sollen so genannte Aussteigekarten wieder eingeführt werden – auch für den grenzübergreifenden Bus-, Bahn- und Schiffsverkehr.

Keine Quarantänepflicht für EU

Bisher müssen Menschen, die aus stark vom Coronavirus betroffenen Staaten zurückkehren, in Deutschland zunächst 14 Tage in häusliche Quarantäne. Ob sie das tatsächlich immer tun, ist aber zweifelhaft. Weltweit stuft das Robert-Koch-Institut ( RKI) eine Vielzahl von Staaten als Corona-Risikogebiet ein, darunter etwa die USA, Brasilien, Indien und Türkei. Da aber Reisen aus Deutschland zum Beispiel in die Vereinigten Staaten wegen Einreisebeschränkungen nur für wenige Menschen möglich sind, gibt es auch kaum Rückkehrer von dort.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sagte, er unterstütze das Vorhaben. „Aber es wird uns alle fordern“, sagte der CSU-Politiker mit Blick etwa auf die nötige Ausstattung an den Flughäfen. Auch der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, begrüßte den Vorstoß. „Der aktuelle, erneute Anstieg der Infektionszahlen in vielen europäischen Ländern zeigt, wie schnell auch bei uns die Pandemie wieder aufflammen kann.“

Was ist mit Auto und Zug?

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält es für unzureichend, nur Flugreisende auf das Coronavirus zu testen. Das moniert auch die FDP im niedersächsischen Landtag. „Gerade in diesem Jahr fahren sehr viele Menschen mit dem Auto und dem Zug in den Urlaub. Sie alle fallen durch das Raster“, sagte die FDP-Abgeordnete Sylvia Bruns der HAZ. Volkswagen will nach den Werksferien freiwillige Corona-Tests einführen.

Von Marco Seng