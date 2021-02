Wunstorf

26 Bundeswehrsoldaten sind am Mittwoch um 11 Uhr mit einem Airbus A400M vom Fliegerhorst Wunstorf nach Portugal geflogen worden. An Bord waren nach Angaben der Bundeswehr 50 Beatmungs- und 150 Infusionsgeräte sowie 150 Krankenbetten. Die Sanitätssoldaten versuchen, in der extrem angespannten Corona-Lage in Portugal zu helfen und Krankenhäuser in Lissabon zu entlasten.

Portugal gehört zu den am schwersten betroffenen Ländern in Europa. Vor den Krankenhäusern stehen bis zu 30 Transportfahrzeuge ständig Schlange, weil fast keine Intensivbetten mehr frei sind. Das Personal ist erschöpft. Portugal hatte Corona-Regeln über Weihnachten gelockert in einer Phase, in der die sogenannte britische Variante des Coronavirus bereits zu einem rasanten Infektionsgeschehen führte. Nach aktuellen Zahlen steckten sich zuletzt binnen 14 Tagen 1429 Menschen je 100 000 Einwohner mit dem Virus an. Für Deutschland betrug dieser Wert rund 265. Österreich hat angekündigt, Patienten aufzunehmen. Die Bundeswehr hilft mit Ärzten und hoch qualifiziertem Pflegepersonal vor Ort.

Das medizinische Gerät wird in Wunstorf umgeladen. Quelle: Bundeswehr

Palettenweise wird das medizinische Gerät in den A400M verladen. Quelle: Bundeswehr

Transportauftrag kommt kurzfristig

Die 26 Soldatinnen und Soldaten sind am Mittwoch vom portugiesischen Botschafter Francisco Ribeiro de Menezes, und Ulrich Baumgärtner, Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, in Wunstorf in den Nothilfeeinsatz verabschiedet worden. Zur Pressekonferenz für die sogenannten Hauptstadtmedien hatte das Verteidigungsministerium kurzfristig einen Tag vor Abflug nach Wunstorf geladen.

Das LTG-Personal selbst leistet derzeit einen Nothilfeeinsatz in Pflegeheimen in Dortmund. Am Portugaleinsatz sind die Wunstorfer Soldaten bis auf den Transport personell nicht beteiligt. Für das Geschwader kam der Transportauftrag überraschend kurzfristig. Am 25. Januar war eine Sanitätsdelegation der Bundeswehr nach Portugal gereist, um sich ein Bild zu machen. Anfang dieser Woche traf das Ministerium die letzte Entscheidung für den Nothilfeeinsatz. Erst einen Tag vor Abflug rollte das medizinische Gerät per Lastwagen auf den Fliegerhorst. Es stammt aus dem Bestand des Sanitätsdienstes der Bundeswehr. Logistiker auf dem Fliegerhorst packten das Material von LKW-Paletten auf Transportpaletten für den A400M und beluden die Maschine, die mit den Soldaten um 11 Uhr abhob. Ein Airbus A310 war am Mittwoch zusätzlich nach Wunstorf beordert worden für den Fall, dass Portugal mehr Material als geplant anfordert. Die Maschine wurde nicht benötigt.

Der Luftwaffen-Airbus A310 landet auf dem Fliegerhorst Wunstorf. Er war als Reservemaschine angefordert, wurde für den Flug nach Lissabon aber nicht benötigt. Quelle: Bundeswehr

Sanitätssoldaten sammeln sich in Leer

Die acht Ärztinnen und Ärzte sowie das Sanitätspersonal, darunter Intensiv- und Anästhesiepfleger, sollen drei Wochen lang in einer zivilen Klinik bei der Behandlung schwerkranker Covid-19-Patienten helfen. Danach werden sie nach Angaben der Bundeswehr wahrscheinlich von einem weiteren Hilfsteam abgelöst. Die Federführung hat Oberstarzt Dr. Jens-Peter Evers.

Die Soldatinnen und Soldaten waren am Sonntag beim Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst im ostfriesischen Leer zusammengezogen worden. Wo sie genau zum Einsatz kommen, stand am Mittwoch noch nicht fest. Alle Teammitglieder sind geimpft. Sie tragen für die Arbeit am Patienten Schutzausrüstung. Letzte Handgriffe und Regeln waren in Leer trainiert worden.

Hilfsteam kommt aus Kliniken der Bundeswehr

Es sind überwiegend Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegefachpersonal aus den Bundeswehrkrankenhäusern Koblenz, Ulm, Berlin und Westerstede sowie dem Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst. Viele von ihnen hatten erst am Vortag von ihrem Einsatz in Portugal erfahren. Es ist aber für niemanden Neuland. Das überwiegend erfahrene Fachpersonal habe in den eigenen Bundeswehrkrankenhäusern ausreichend Erfahrung im Umgang mit Corona-Patienten gesammelt, heißt es in einer Mitteilung der Bundeswehr.

Ulrich Baumgärtner, Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, erklärt auf dem Fliegerhorst Wunstorf den Nothilfeeinsatz vor Pressevertretern. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Hauptfeldwebel Frank Thoms ist einer der Ausfliegenden. Der Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin am Bundeswehrkrankenhaus Berlin arbeitet überwiegend an Patienten, die intensivmedizinisch betreut werden müssen. Der einsatzerfahrene Soldat hat Respekt vor der Aufgabe. „Ich glaube, das wird echt hart. Mich werden viele Patienten erwarten, die ich zu versorgen und zu betreuen habe“, sagt er in einem Interview mit der Bundeswehr-Pressestelle. Dennoch freue er sich, einen Beitrag für die portugiesische Bevölkerung leisten zu können.

Von Markus Holz/dpa