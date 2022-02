Hannover

Es kann vorkommen, dass man geboostert ist – und sich trotzdem mit der Omikron-Variante ansteckt und erkrankt. Exakt beziffern lässt sich allerdings nicht, wie wahrscheinlich das ist. Studien zeigen aber, dass wer eine Auffrischimpfung erhalten hat, deutlich besser vor Covid-19 geschützt ist als mit einer Grundimmunisierung oder ganz ohne Impfschutz. „Weiterhin wird für alle Altersgruppen die Effektivität einer Auffrischimpfung gegenüber einer symptomatischen Infektion als hoch, die Effektivität gegenüber einer Hospitalisierung als sehr hoch eingeschätzt“, heißt es im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) von Mitte Februar.

Wie effektiv die Impfung im Einzelfall vor Erkrankung schützt, hängt von der eigenen Gesundheit ab, wie stark man Kontakt mit dem Erreger hat, aber auch von der Variante, mit der man sich infiziert. Bei Omikron, der inzwischen dominanten Variante in Deutschland, sieht es so aus: Wenn man geboostert ist, ist nach bisherigen Schätzungen mit einem rund 75-prozentigen Schutz vor symptomatischer Erkrankung zu rechnen. „Wenn wir also hundert Menschen boostern, vermeiden wir 75 Fälle, die krank werden“, erklärte Ende Dezember die Modelliererin Anita Schöbel, die das Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik leitet.

Schicken Sie uns Ihre Frage! Haben Sie auch eine Frage zum Thema Corona, die wir beantworten sollen? Hier einreichen!

Geimpfte sich infizieren weniger wahrscheinlich 

Über die Transmission unter Omikron, also wie wahrscheinlich man sich als geboosterte Person überhaupt ansteckt, gibt es laut dem RKI bisher keine ausreichenden Daten. Bislang sieht es so aus, dass Geimpfte sich weniger wahrscheinlich infizieren. Es ist aber unklar, in welchem Ausmaß. Die bisher vorliegenden Daten weisen darauf hin, dass nach einer Auffrischimpfung mit 55 bis 75 Prozent Schutz vor Infektion gerechnet werden kann.

Von RND/she