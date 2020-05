Corona: Unter diesen Bedingungen dürfen Besucher in Altenheime

Hannover

In Alten- und Pflegeheimen in Niedersachsen gilt in der Corona-Krise grundsätzlich ein Besuchsverbot. Dieses kann in Einzelfällen aber aufgehoben werden, wenn Einrichtungen entsprechende Hygienekonzepte erarbeitet haben. „Jede Einrichtung müsste jetzt in der Lage sein, für ihre Bewohnerinnen und Bewohner ein gutes Konzept vorzulegen“, sagte Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des niedersächsischen Krisenstabs.

Gesundheitsämter entscheiden über Genehmigungen

Das Konzept müsse den Gesundheitsämtern zur Genehmigung vorgelegt werden. „Wir gehen davon aus, dass hier Besuche ermöglicht werden“, sagte Schröder. Die Kriterien für solche Konzepte legt die Niedersächsische Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus fest:

Anzahl, Häufigkeit und Dauer der Besuche sind auf ein überschaubares Maß zu steuern.

Menschen mit Erkältungssymptomen sowie Covid-19-Erkrankte und Kontaktpersonen zu Covid-19-Erkrankten dürfen die Einrichtungen nicht besuchen.

und Kontaktpersonen zu dürfen die Einrichtungen nicht besuchen. Besucher tragen während des gesamten Aufenthalts in der Einrichtung eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Bei Betreten der Einrichtung desinfizieren die Besucher ihre Hände.

Heime dokumentieren Datum, Namen von Bewohnern und Besuchern sowie Kontaktdaten der Besucher, um Kontakte nachverfolgen zu können, falls erforderlich.

Besucher erhalten eine Einweisung in die Hygieneregeln.

Das Abstandsgebot von mindestens eineinhalb Metern ist einzuhalten und soll „durch organisatorische, optische oder physische Barrieremaßnahmen gefördert werden“. Die Verordnung empfiehlt etwa gesonderte Bereiche, Markierungen und Trennwände.

Im Bewohnerzimmer ist maximal ein Besucher zulässig. Dieser desinfiziert die Hände vor Betreten und bei Verlassen des Zimmers.

Essen und Trinken sind während des Besuchs nicht erlaubt. Es darf auch kein Essen mitgebracht werden.

Nach Möglichkeit trägt auch der Bewohner einen Mund-Nasen-Schutz.

„Keine pauschale Lockerung“

Viele Bewohner von Altenheimen wünschten sich, wieder Angehörige und enge Freunde empfangen zu dürfen, begründet der Krisenstab die Entscheidung. „Auf der anderen Seite sehen wir in einigen Heimen in Niedersachsen, was das Virus anrichten kann, wenn es sich erst einmal in einer solchen Einrichtung verbreitet hat“, sagt Oliver Grimm, Sprecher des Krisenstabs und des Gesundheitsministeriums. Im Wolfsburger Hanns-Lilje-Heim etwa starben mehr als 40 Bewohner, bei denen eine Corona-Infektion nachgewiesen worden war. „Deshalb gibt es auch weiterhin keine pauschale Lockerung der Besuchsverbote“, sagt Grimm. „Wenn eine Einrichtung allerdings ein schlüssiges und sicheres Hygienekonzept vorlegen kann, können Besuche in einem engen Rahmen von den Behörden vor Ort ermöglicht werden.“

Von dieser Regelung machten die städtischen Pflegeeinrichtungen in Hannover bereits Gebrauch, wie Stadtsprecherin Konstanze Kalmus auf Anfrage mitteilt. „Konkret plant die Landeshauptstadt Hannover ein Hygienekonzept, das in den nächsten Tagen umgesetzt wird“, sagt Kalmus. Dieses beinhalte unter anderem abgetrennte Bereiche im Außen- und Innenbereich der Heime, Besuchertische mit Spuckschutzwänden, Abstandsregeln und zeitliche Vorgaben, etwa zwei Besuche von je einer Stunde pro Woche.

Die Sprecherin weist aber auch daraufhin, dass Pflegepersonal die Angehörigen so intensiver begleiten und in Hygieneregeln einweisen müsse. „Pauschale Forderungen führen hier in die falsche Richtung - die Lockerungen können nur entsprechend der tagesaktuellen Situation vor Ort in den Einrichtungen nach Einschätzung der Leitungskräfte dort durchgeführt werden“, so Kalmus.

„Übereilte Entscheidungen vermeiden“

Die niedersächsischen Pflegeverbände warnen unterdessen vor den Gefahren für Bewohner und Mitarbeiter, wenn Einrichtungen wieder für Besucher geöffnet werden. „Es ist jetzt wichtig, alle Menschen in Pflegeeinrichtungen besonders zu beschützen“, sagt Birgit Eckhardt, Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Niedersachsen. „Übereilte Entscheidungen über Besuchsmöglichkeiten sind daher unbedingt zu vermeiden, sondern es gilt zunächst einheitliche Kriterien für sichere Kontakte zu erarbeiten und zu erproben.“

Marco Brunotte, Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft der AWO in Niedersachsen, kritisiert unterschiedliche Regelungen zu Hygienekonzepten. „Das Land muss mit Expertinnen und Experten eine allgemein verbindliche Strategie erarbeiten, wie wir bald wieder Kontakte für Menschen in Altenpflegeeinrichtungen ermöglichen können. Das muss landeseinheitlich geregelt und verständlich kommuniziert werden.“ Eine sofortige Aufhebung hält er nicht für möglich. „Aber Schritt für Schritt können die Bedingungen verbessert werden“, sagt Brunotte.

„Zum jetzigen Zeitpunkt zu früh und zu gefährlich“

Auch Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen, denen auch die Pflegeverbände angehören, erklärt, dass „die aktuellen Schutz- und Hygienekonzepte in Niedersachsen eine Grundlage für ein sicheres Zusammenleben schaffen, sofern Besuche in Pflegeeinrichtungen vorerst weiter untersagt bleiben“. Die Pflegeverbände arbeiteten mit dem Land gemeinsam an neuen Sicherheitsmaßnahmen, die künftig eine schrittweise Öffnung für Angehörige und Besucher zulassen. „Zum aktuellen Zeitpunkt wäre dies eindeutig zu früh und gefährlich“, sagt Müller.

Von Johanna Stein