Hannover

Lehrer, die in den Sommerferien in ein Corona-Risikogebiet reisen und nach ihrer Rückkehr 14 Tage in Quarantäne müssen, bekommen diese Zeit vom Land nicht bezahlt, wenn sie nicht im Homeoffice arbeiten oder anderweitig freigestellt werden können. Darauf hat die Landesschulbehörde jetzt die Schulleiter hingewiesen. Die Rektoren müssen diese Lehrer namentlich melden. Wer seiner arbeitsvertraglichen Dienstpflicht nicht nachkommen könne, erhalte kein Entgelt, heißt es zur Begründung.

Reisen wider besseren Wissens?

Wenn ein Gebiet jedoch erst nach Reiseantritt zum Risikogebiet erklärt wird, werden die Pädagogen auch in der Quarantänezeit weiter entlohnt. Die Lehrer, die in solche Gegenden gefahren sind, müssen nicht an die Landesschulbehörde gemeldet werden. Wichtig sei es jedoch, umgehend den Schulleiter zu informieren.

Knifflig könnte es werden, wenn ein Gebiet bei Reisebuchung noch kein expliziert erklärtes Risikogebiet ist, dort aber schon wiederholt Infektionen aufgetreten sind, ein Lehrer dennoch seine Reise antritt und die Gegend kurze Zeit später zum Risikogebiet wird. Vor Beginn des Lockdowns war dies etwa bei Südtirol der Fall. Es gab Schulen, die Anfang März gebuchte Skifreizeiten antraten, obwohl sich die Gegend schon zum Hotspot entwickelt hatte, die offizielle Reisewarnung jedoch zunächst noch fehlte. Am Ende mussten Lehrer und Schüler, die gefahren waren, sicherheitshalber in Quarantäne. Damals wurden die Pädagogen allerdings bezahlt.

Vor Reise und bei Rückkehr informieren

Lehrer sollten sich – wie alle anderen Landesbeamten auch – unmittelbar vor Reiseantritt und nach ihrer Rückkehr beim Auswärtigen Amt und auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts über Reisewarnungen informieren, heißt es. Zurzeit sind Reisen innerhalb der Europäischen Union möglich, für Finnland, Norwegen und Schweden wurde die Reisewarnung aber noch nicht aufgehoben. Für Großbritannien, Irland und Malta wird von Reisen aufgrund der Quarantänevorschriften abgeraten. Diese Regelungen gelten erstmal bis Ende August.

„Jeder überlegt jetzt genau, ob er verreist“

Laura Pooth von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) findet die Vorgaben des Landes und die Lohnkürzung für diejenigen, die wissentlich in Corona-Risikogebiete reisen, verständlich. In dieser Zeit überlege sich jeder sehr genau, ob und wohin er verreise, sagte sie. Sie warnt jedoch davor, den Schulleitern in dieser Angelegenheit weitere Entscheidungen zuzumuten. Die müssten derzeit schon genug organisieren.

Von Saskia Döhner