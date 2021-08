Hannover

In Hamburg können Theater, Gastronomiebetriebe und Kinos ab Sonnabend die 2G-Regel einführen: Wenn sie nur noch Geimpften und Genesenen Zutritt gewähren, fallen dafür viele Einschränkungen weg. Damit ist die Hansestadt bundesweit Vorreiter. In Niedersachsen steht es privaten Betreibern natürlich offen, die 2G-Regel anzuwenden, sagte am Freitag Oliver Grimm, Sprecher des Gesundheitsministeriums, aber daraus folgten keine Erleichterungen für die Gäste. Die Maskenpflicht gelte im Innenraum weiterhin, die Kontaktdaten der Besucher müssten erfasst werden, und alle Einrichtungen bräuchten Hygeniekonzepte.

Wer ohne Maske tanzen will, muss in Niedersachsen in eine Disco mit 2G-Regel gehen. Quelle: Markus Scholz/dpa

In Diskos fällt bei 2G die Maskenpflicht

Die neue Corona-Verordnung, die seit Mittwoch in Kraft ist, sieht nur für Discos, Clubs und Shisha-Bars ausdrücklich Erleichterungen vor. Wenn sie nur Geimpfte und Genesene hineinlassen, dann fällt die Maskenpflicht. Andernfalls gilt für Discos und Bars, unabhängig von der Infektionslage, grundsätzlich die 3G-Regel und Maskenpflicht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich zudem mindestens zweimal pro Woche auf Corona testen lassen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Für Schüler entfällt die Testpflicht, auch schon in den Sommerferien, die noch bis nächsten Mittwoch dauern.

Die Dax-Bierbörse lässt sonnabends nur noch Geimpfte und Genesene hinein. Quelle: Rainer Droese

Da Tanzen und Feiern ohne Maske für viele Gäste angenehmer ist, haben sich einige Einrichtungen wie etwa die Dax-Bierbörse in Hannover entschlossen, auf 2G zu setzen. In den sozialen Medien wird dies kontrovers diskutiert. In Hamburg reagieren die Betreiber von Kinos, Theatern und Restaurants bislang zurückhaltend auf die 2G-Option. Man wolle keine Gäste ausgrenzen, bei Konzerten sei es schwierig, wenn schon Tickets verkauft worden seien, im Nachhinein Impfnachweise zu verlegen, heißt es. Zudem scheuen sich viele Betreiber, auch von ihren Beschäftigten einen Impfnachweis zu verlangen.

Inzidenz steigt weiter – besonders dramatisch in Delmenhorst

Wie Grimm am Freitag weiter mitteilte, liegt die Sieben-Tages-Inzidenz in Niedersachsen aktuell bei 50,9 im Landesschnitt, besonders hoch ist sie in Delmenhorst mit 95,5, wobei das in aktuellen Zahlen nur 74 neue Fälle sind. Eine Inzidenz von über 50 haben bereits 20 Landkreise. Niedersachsen liegt aber immer noch unter dem Bundesschnitt von derzeit 70,3. Grimm sagte aber auch, dass mit dem Ferienende nächste Woche auch steigende Infektionszahlen zu erwarten seien. Vollen Impfschutz haben derzeit 61,3 Prozent der Bürger in Niedersachsen, einmal geimpft sind 67,4. Die Hospitalisierungsquote liegt bei 2,2, von den Intensivbetten sind 2,4 Prozent mit Corona-Patienten belegt.

Von Saskia Döhner