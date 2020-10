Hannover

Neue Regeln für Niedersachsen in der Corona-Pandemie: Gestern hat Kultusminister Grand Hendrik Tonne ( SPD) erklärt, wie er sich nach dem Ende der Herbstferien den Unterricht ab der kommenden Woche trotz steigender Infektionszahlen vorstellt. Zudem hat die Landesregierung eine neue Corona-Verordnung vorgelegt, die am Freitag in Kraft tritt. Dort wird unter anderem festgelegt, wann Masken zu tragen sind, wie viele Menschen zu Feiern zusammenkommen dürfen und wie viele bei Kulturveranstaltungen. Auch eine Sperrstunde und ein Alkoholverbot in der Gastronomie ab bestimmten Infektionszahlen sind vorgesehen.

Die Infektionszahlen steigen, dennoch öffnet Niedersachsen ab Montag wieder alle Schulen. Ist das nicht unverantwortlich?

Nein, meint Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Man habe aus den bisherigen Erfahrungen der Corona-Zeit gelernt. Zu ihnen zählt, dass die seit einigen Monaten wieder geöffneten Schulen sich nicht als Infektionsherde erwiesen haben. Gab es Infektionen an Schulen, so seien sie meistens von außen in die Schule getragen worden, etwa durch private Feiern, argumentiert der Minister. Ferner sei der Schaden für Schülerinnen und Schüler wie auch für die Eltern einfach zu hoch, wenn die Schüler wegen Corona nach Hause geschickt würden. „Die Schule als Lern- und Lebensort ist ein schützenswertes Gut“, sagte Tonne. Deshalb wolle man sie so lange wie möglich offen halten.

Wie will man Ansteckungen in der Schule vermeiden?

Bei einem Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wird das Tragen einer Maske auch im Unterricht empfohlen – also nicht nur bei Gängen durch die Schule. Diese Empfehlung gilt allerdings nur für Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen. Für Kinder an den Grundschulen sieht das Kultusministerium eine solche Empfehlung noch nicht vor.

Ferner soll im Unterricht kräftig durchgelüftet werden. Während im Sommer möglichst mit offenen Fenstern unterrichtet wurde, schreibt das Kultusministerium den Schulen jetzt eine Stoßlüftung nach 20 Minuten Unterricht vor. Zwischen drei und fünf Minuten sollten alle Fenster geöffnet werden. Den Kindern wird geraten, sich warm anzuziehen.

Lüften ist das Mittel der Wahl für Niedersachsens Kultusminister Grand Hendrik Tonne (SPD), um Infektionen vorzubeugen. Quelle: Christoph Schmidt/dpa (Symbolbild)

Warum gibt der Minister nur eine Empfehlung zu den Masken ab?

Das fragt sich auch die Lehrergewerkschaft GEW, die sich in dieser Angelegenheit eine größere Verbindlichkeit gewünscht hätte, auch wenn sie die Mund-Nasen-Bedeckungen für pädagogisch unsinnig hält. Der Minister argumentiert, dass eine Empfehlung den Schulen mehr Spielraum lasse. So gebe es zwar Landkreise, die den Inzidenzwert überschritten haben, bei denen aber das Infektionsgeschehen klar eingrenzbar ist – etwa auf einen Schlachthof oder ein Seniorenheim. In solchen Fällen könnte das örtliche Gesundheitsamt entscheiden, dass in einer Schule auch ohne Maske unterrichtet wird.

Was ist mit Schülerinnen, die mit Risikopersonen zusammenleben?

Diese Schüler können sich künftig leichter vom Präsenzunterricht befreien lassen. Dafür ist ein Antrag nötig, in dem die Eltern versichern müssen, dass ihre Tochter oder ihr Sohn mit sogenannten vulnerablen – das heißt verletzlichen – Menschen zusammenlebt und die Lebensbereiche nicht zu trennen sind. Die Eltern müssen allerdings eine angemessene Betreuung ihrer Kinder beim Lernen in der Distanz sicherstellen und sich mit der Schule absprechen, wie der Unterricht zuhause laufen soll.

Ab morgen gilt eine neue Corona-Verordnung des Landes. Welche Einschränkungen bringt sie mit sich?

Sie beschränkt angesichts rasant steigender Infektionszahlen, die Möglichkeiten von Menschen sich zu begegnen. So werden große Familienfeiern in Gaststätten nicht mehr möglich sein, wenn diese in Risikogebieten liegen. Wenn die Inzidenzzahlen auf 35 pro 100.000 in einer Woche steigen, dürfen sich nur noch 25 Personen in der Gaststätte treffen und 15 in privaten Räumen. Dazu zählen auch der private Garten oder Hof. Steigt der Inzidenzwert auf 50, dürfen nur noch zehn Menschen an einer Feier teilnehmen. In privaten Räumen sind nur noch Treffen von zwei Haushalten möglich, sofern es sich nicht um enge Angehörige handelt.

Gelten die Personenobergrenzen auch für kulturelle Veranstaltungen?

Ja. Hier waren bisher bis zu 500 Gäste möglich, wenn es sich um Veranstaltungen mit sitzendem Publikum handelte. Bei steigenden Inzidenzwerten sollen die Zahlen jedoch beschränkt werden. Wenn der Inzidenzwert bei 50 liegt, sinkt die Obergrenze auf 100 Personen.

Gelten die Personenobergrenzen auch für religiöse Feiern?

Nein, noch nicht. Solche Feiern können stattfinden, wenn die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln sichergestellt ist. Es müssen also sehr große Räume sein. Eine kleine Friedhofskapelle stößt schnell an Grenzen.

In Niedersachsen müssen Lokale künftig von 23 Uhr bis 6 Uhr schließen, wenn die Zahl der Infizierten einen bestimmten Wert erreicht. Quelle: Jens Büttner/dpa (Symbolbild)

Werden gastronomische Angebote eingeschränkt?

Ja, durch Einführung einer Sperrstunde, die von 23 Uhr abends bis 6 Uhr morgens gilt. Sperrstunde heißt, dass Gastronomiebetriebe geschlossen werden müssen. Die neue Regel gilt für Gebiete, die den Inzidenzwert von 35 überschritten haben. Steigt er auf 50, ist der Gastronomie zudem untersagt, Alkohol außer Hauses zu verkaufen – und zwar zu jeder Zeit.

Kommt die Maskenpflicht auch im öffentlichen Raum und draußen?

Ja, wenn der Inzidenzwert auf 35 steigt, wird das Tragen einer Maske auch im öffentlichen Raum und draußen empfohlen – und zwar „in der Öffentlichkeit unter freiem Himmel, an Örtlichkeiten, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten“, wie es heißt. Wo die Maske in diesem Fall zu tragen ist, legen die Landkreise und kreisfreien Städte selbst fest. Steigt der Inzidenzwert auf 50, ist das Tragen einer Maske Pflicht. Darüber hinaus können die örtlichen Behörden für bestimmte örtlichen Plätze oder Parkanlagen generelle Betretungsverbote erlassen. Die neue Verordnung tritt am Freitag in Kraft und gilt bis zum 15. November.

Von Michael B. Berger