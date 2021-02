Hannover

Um zu verhindern, dass Massen von Blumen auf dem Kompost landen, plant die niedersächsische Landesregierung wenigstens an einem Punkt die derzeit gültigen Corona-Regeln zu verändern. So soll in der nächsten Verordnung der Verkauf von Blumen ermöglicht werden wie es auch in anderen Bundesländern der Fall ist. „Das planen wir, muss aber noch von den Gremien beschlossen werden“, erklärte eine Regierungssprecherin am Donnerstag auf Anfrage der HAZ.

Wie es hieß, habe man ja auch vor Weihnachten eine Lösung für den Weihnachtsbaumverkauf gefunden. Die derzeit gültige Verordnung erlaubt in Niedersachsen nur dem Lebensmitteleinzelhandel den Verkauf von Blumen. Sie ist noch bis zum 14. Februar gültig.

Gärtnereien sind in Sorge

Wegen des aktuellen Verkaufsverbots im Corona-Lockdown sorgen sich Gartenanbaubetriebe, Gärtnereien und Floristen in Niedersachsen um ihre Frühjahrsblüher. Da etwa Primeln und Veilchen eigentlich von Anfang Februar an nach und nach für die Vermarktung im Fachhandel bereitstehen, rechnen Betriebe und Fachverbände damit, dass in nächster Zeit tausende Blumen weggeworfen werden müssen. „Die Situation wird sich zuspitzen, wenn sich der Lockdown verlängert“, sagt der Sprecher der niedersächsischen Landwirtschaftskammer, Wolfgang Ehrecke. „Dann müssten größere Partien entsorgt werden.“

Der Präsident des Wirtschaftsverbandes Gartenbau Norddeutschland, Andreas Kröger, dringt daher auf eine zeitnahe Öffnung des gärtnerischen Einzelhandels. „Ich möchte die Politik erneut auffordern, die Besonderheiten der verderblichen Saisonpflanzen zu bedenken“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Es stehen Millionen blühende Pflanzen für die Zeit von Valentin bis Ostern bereit und finden keine Verwendung.“

Von Michael B. Berger