Hannover

Mit zunächst täglichen Selbsttests von Schülern und Schulbeschäftigten sowie einer verschärften Maskenpflicht für alle Jahrgänge auch im Unterricht startet Niedersachsen nächste Woche ins neue Schuljahr. So sollen die Infektionsgefahr durch Reiserückkehrer eingedämmt und der Präsenzunterricht sichergestellt werden. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sagte bei der Vorstellung der neuen Corona-Verordnung am Dienstag in Hannover, es gelte, die Jüngsten, die sich noch nicht impfen lassen könnten, zu schützen. Das vergangene Schuljahr habe gezeigt, wie wichtig Präsenzunterricht sei. Damals war ein Großteil der Schülerinnen und Schüler fünf Monate ausschließlich im Homeschooling gewesen. Dabei seien nicht nur Lernlücken entstanden, hatten Bildungsexperten gemahnt, auch das soziale Miteinander habe erheblich gelitten.

Zum Schulstart muss täglich ein Selbsttest gemacht werden. Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Viele Kinder und Jugendliche stecken sich bei Erwachsenen an

Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) wies darauf hin, dass sich vor allem Jugendliche und Kinder derzeit mit Corona anstecken, infiziert werden sie meist durch ungeimpfte Erwachsene. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die landesweit im Schnitt bei derzeit 41,6 liegt, ist bei den Zwölf- bis 17-Jährigen mit 84,7 überproportional hoch, bei den unter Zwölfjährigen beträgt sie 56,8, bei den 18- bis 59-Jährigen 51,5.

Tägliche Testpflicht, Masken auch im Unterricht vorgeschrieben

An den ersten sieben Schultagen – also vom 2. bis zum 10. September – gibt es eine tägliche Testpflicht an allen allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. Die Schülerinnen und Schüler sowie nicht durchgeimpftes Schulpersonal müssen sich in diesem Zeitraum an jedem Tag „freitesten“, bevor sie in die Schule gehen dürfen. Neu ist, dass diese Tests verpflichtend für alle sind. Bislang konnten Eltern, die ihre Kinder nicht testen lassen wollen, sie vom Präsenzunterricht abmelden. Das geht nun nicht mehr. Nur noch besonders vulnerable Kinder dürfen mit Attest zu Hause lernen. Einige Kinder hatten seit Einführung der Testpflicht nach den Osterferien nur noch im Homeschooling gelernt. Es werde sehr schwierig, diese Schüler wieder in die Klasse zu integrieren, warnen Experten. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) begrüßt diesen Paradigmenwechsel bei der Präsenzpflicht. Es sei wichtig, dass alle Kinder wieder gemeinsam in der Klasse seien, sagte GEW-Chefin Laura Pooth.

Die Selbsttests werden weiterhin zu Hause gemacht. Tonne sagte, wichtig sei, dass sich keine ungetesteten Schüler auf den Weg machten und etwa den öffentlichen Nahverkehr nutzten. Wenn Schulen Testergebnisse anzweifelten oder für nicht ausreichend hielten, könnten die Kinder in der Schule nachgetestet werden. Ab dem 13. September wird die Testpflicht auf drei Tests pro Woche festgelegt. Ausgenommen von der Testpflicht sind vollständig geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte.

Durchgängige Maskenpflicht an Grundschulen umstritten

Es besteht an allen Schulformen eine umfassende Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler. In den Schulgebäuden ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, Jugendliche ab 14 Jahren müssen eine medizinische Maske anlegen. Dies gilt auch in den Unterrichtsräumen, wenn sich die Schülerinnen und Schüler am Sitzplatz befinden. Während der Pausen im Freien auf den Außengeländen, in den Mensen beim Essen und Trinken sowie beim Sportunterricht besteht keine Maskenpflicht. Zusätzlich sind „Maskenpausen“ in den Schulalltag zu integrieren, insbesondere in den Lüftungspausen, womit das Maskentragen circa alle 20 Minuten unterbrochen wird. Je jünger die Kinder, desto mehr Maskenpausen sind notwendig.

Auch Erstklässler müssen künftig durchgängig Maske tragen. Quelle: Jens Büttner/dpa

Lehrkräfte müssten dabei besonders Rücksicht auf die neuen Erstklässler nehmen, sagte Tonne. Einschulungsfeiern seien möglich, wenn alle Gäste ab sechs Jahren geimpft, getestet oder genesen seien und drinnen eine Maske getragen werde.

Für Teilnehmer von Einschulungsfeiern gelten Maskenpflicht und die 3G-Regel. Quelle: Jens Büttner/dpa

An den Grundschulen wird das dauerhafte Maskentragen kritisch gesehen. Nach den ersten drei Wochen müsse diese Regel unbedingt noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden, sagt GEW-Vorsitzende Pooth.

Impfangebote speziell für Jugendliche

Zwischen dem 30. August und 6. September soll es weitere regionale Impfangebote für Jugendliche geben. Die seien aber vollkommen freiwillig. Alle schulischen Angebote stünden allen Schülern offen, egal ob sie geimpft seien oder nicht, sagte Tonne.

Für Jugendliche soll es Impfangebote geben in der nächsten Woche, aber alles auf freiwilliger Basis, heißt es. Quelle: Fabian Sommer/dpa

Der FDP-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Stefan Birkner, kritisierte, dass die Schüler im September in Schulgebäude zurückkehren, die nicht besser gegen die Pandemie gesichert seien als vor den Sommerferien. Es mangele immer noch flächendeckend an Luftfiltern und Belüftungsanlagen.

Auch die Kitas sollen im Regelbetrieb starten. Zweimal in der Woche können Kinder kostenlose Lollitests machen. Eine Maskenpflicht für Erzieher gibt es nicht.

Und was ist mit den Unis?

Hier schreibt die neue Landesverordnung nichts vor. Der Wissenschaftsminister sei im engen Austausch mit den Hochschulen dazu, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Er sei sicher, dass es wieder mehr Präsenzangebote geben werde, da auch in dieser Altersstufe der Anteil der Geimpften stetig steige. Auch hier werde wohl die 3G-Regel greifen. Die FDP übt massive Kritik daran, dass völlig unklar sei, wie das neue Semester im Oktober starte. Es werde wohl wieder ausschließlich am Bildschirm gelernt, einige Studenten hätten seit ihrem Studienbeginn die Hochschule noch nicht von innen gesehen, bemängelt Birkner. Das Abstandsgebot für Lehrveranstaltungen in Präsenz müsse fallen. Studenten bräuchten Testmöglichkeiten und Impfangebote auf dem Campus, um endlich in eine normale Lehre zurückzukehren.

Von Saskia Döhner