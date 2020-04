Hannover

In Niedersachsen dürfen ab Montag wieder Geschäfte öffnen, deren Verkaufsfläche nicht größer als 800 Quadratmeter ist. Diese Regelung gilt auch für Geschäfte in Einkaufszentren. Das geht aus der neuen niedersächsischen Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus hervor, am Freitagnachmittag vom Krisenstab der Landesregierung in einer Pressekonferenz erläutert worden ist. Hygieneregeln müssen in den Geschäften eingehalten werden, außerdem ist der Verkauf von Speisen und Getränken untersagt. Auch Auto-, Fahrrad- und Buchhandel dürfen wieder öffnen.

Präzisiert wurde die Besucherzahl, bei deren Überschreitung eine Veranstaltung als Großveranstaltung gilt – und untersagt bleibt. Diese Zahl legte die Landesregierung auf 1000 fest. Die Verordnung gelte vom 20. April bis zum 6. Mai, sagte die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs, Claudia Schröder. Die bisherige Kontaktbeschränkung bleibe bestehen.

Von Marco Seng