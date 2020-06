Hannover

Die Beschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Pandemie werden in Niedersachsen ab Montag weiter gelockert. Allerdings bleibt vieles nach wie vor verboten – und das möglicherweise noch bis zum Ende des Jahres. So hat die Landesregierung etwa das Verbot von Großveranstaltungen vom 31. August auf den 31. Oktober verlängert. Das geht aus der neuen Verordnung hervor, die der Corona-Krisenstab des Landes am Freitag in Hannover vorstellte.

Clubs und Discotheken bleiben zu

Zu den Großveranstaltungen, die die noch längere Zeit verboten bleiben, gehören vor allem Feste, Konzerte und Sportereignisse. Für Messen soll es eine Sonderregelung geben. Diese seien ab 1. September wieder möglich, wenn Vorgaben wie Zugang und Abstand eingehalten werden könnten“, sagte die Vize-Leiterin des Krisenstabes, Claudia Schröder. Sie hält auch Ausnahmen für Fußball-Bundesligaspiele für denkbar. Das bleibe aber noch abzuwarten. Beim Amateursport werden bis zu 250 Zuschauer zugelassen. Ab 50 Besuchern muss der Veranstalter die Kontaktdaten erfassen.

Discos und Clubs müssen weiter geschlossen bleiben. Quelle: HAZ-Archiv

Keinen Perspektive gibt es derzeit für Clubs oder Discotheken. Ihre Öffnung bleibt genauso untersagt wie die von Shisha-Bars und Bordellen. Generell bleibt das Prostitutionsgewerbe bis auf Weiteres verboten. Das Kultusministerium rät von Schulklassenfahrten für dieses Jahr ab.

Mund-Nasen-Bedeckung im Kino

In den Bereichen, die am 22. Juni geöffnet werden, gibt es teilweise neben den Abstands- und Hygieneregeln noch weitere Einschränkungen. Das gilt etwa für Theater, Kinos, Opern und Kulturzentren. Der Zugang bleibt auf 250 Personen pro Veranstaltung begrenzt, und die Veranstalter müssen sicherstellen, „dass jeder Besucher eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt“. Das gilt laut Schröder auch während der Vorstellungen. Andere Bundesländer wie Rheinland-Pfalz haben das etwa für Kinos nicht vorgeschrieben.

Unterschiede zu anderen Ländern finden sich auch Breitensport. Während in Hessen etwa Fußball in kleinen Gruppen ohne Abstand wieder möglich ist, legt Niedersachsen die ab Montag geltenden Kontaktregeln anders aus. Dann dürfen sich zwar wieder zehn Personen im öffentlichen Raum treffen, die zu verschiedenen Haushalten gehören können. Kontaktsport ist aber in dieser Konstellation nicht möglich „Es ist schon noch mal ein Unterschied, wenn ich mit zehn Personen an einem Tisch sitze oder Sport treibe“, sagte Schröder Bei Mannschaftssportarten steige das Risiko.

Fußball im Soccer- Park bleibt in Niedersachsen einstweilen verboten. Quelle: Team zur Nieden (Archiv)

Grillverbot aufgehoben

Insgesamt verbietet das Land aber ab Montag weniger, auch wenn viele Einschränkungen bleiben. So hebt die Landesregierung etwa das Picknick- und Grillverbot im öffentlichen Raum auf. Auch in der Gastronomie dürfen künftig wieder bis zu zehn Personen aus verschiedenen Haushalten an einem Tisch sitzen

Die Begrenzungen der Kapazitäten für Hotels und anderen Beherbergungsstätten von bisher 80 Prozent wird aufgehoben. Auch Reisen für Kinder- und Jugendliche bis zu 16 Personen sollen wieder möglich sein. Die Zehn-Personen-Regelung für Busfahrten werde laut Schröder dazu führen, dass „ein Reisebus wieder mit mehr Personen besetzt werden kann“. Auch Saunen sind wieder zulässig. Chöre und Bläserorchester dürften im Freien wieder üben und auftreten.

Saunen –wie etwa hier in Hemmingen – dürfen wieder öffnen. Quelle: Stadt Hemmingen

Zeugnisfeiern sind erlaubt

Niedersachsen ermöglicht auch wieder Zeugnisvergaben und Einschulungsfeiern in geschlossenen Räumen. Möglich seien Veranstaltungen mit bis zu 250 Teilnehmern, die einen Sitzplatz haben und eine Maske tragen müssen. Bis zu zehn Personen können gemäß der neuen Lockerungen während einer Feierlichkeit auch gemeinsam an einem Tisch sitzen. Für die Kitas gilt vom 22. Juni an ein eingeschränkter Regelbetrieb. Laut Kultusministerium muss es damit für jedes Kind ein Angebot geben. Die Notbetreuung ist vorbei.

„Alle Lockerungen beinhalteten die Gefahr von Neuinfektionen“, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) am Freitag. Deshalb komme es in dieser Phase auf jeden einzelnen an. „Damit sich die Lage nicht verschlimmert, müssen die bekannten Verhaltensregeln wirklich eingehalten werden.“

Von Marco Seng