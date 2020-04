Muss schon bald 150 Euro Strafe zahlen, wer sich nicht an den Mindestabstand zu anderen Personen in der Öffentlichkeit hält? Das Land Niedersachsen plant einen Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Corona-Regeln. Details stehen frühestens am Dienstag fest – doch ein Blick auf andere Bundesländer zeigt, was auf die Einwohner Niedersachsens zukommt.