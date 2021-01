Landkreis Gifhorn

Die angekündigte Kontaktsperre für den Landkreis Gifhorn wird zumindest vorerst nicht in Kraft treten. Das teilte die Landkreisverwaltung am Freitagmittag nach Beratungen im Krisenstab und mit der Polizei mit. Vollkommen vom Tisch ist die Maßnahme damit aber nicht.

Es ist eine Kehrtwende: Noch am Montag hatte Landrat Dr. Andreas Ebel die Kontaktsperre ab dem 15. oder 18. Januar angekündigt, falls die Corona-Infektionszahlen im Laufe der Woche nicht wesentlich sinken. Ebel charakterisierte die geplante Regelung als einmalig in Deutschland – was wiederum bei Bürgern und Politik nicht gut ankam. Sie kritisierten die Sperre als überzogen und unangemessen. Am Freitag teilte der Landkreis nun mit, dass die angekündigte Kontaktbeschränkung zwar erarbeitet wurde, aber zumindest vorerst noch nicht in Kraft tritt.

Grund sind unter anderem die „enormen Schwankungen“ bei der Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen Tagen (Dienstag -32,2; Mittwoch, +29,5; Donnerstag -32,3). Laut Landkreis können deshalb noch keine verlässlichen Aussagen hinsichtlich einer Entwicklung der Infektionszahlen getroffen werden. Zudem will der Landkreis das nächste Bund-Länder-Treffen und dessen Ergebnisse abwarten. Am Freitag war der Landkreis Gifhorn bei der Sieben-Tage-Inzidenz wieder unter die Marke von 200 gerutscht.

Verschiedene Maßnahmen, um Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen

Im Landkreis gilt damit im Bereich der Kontaktbeschränkung weiter die „+1-Regel“. Die nächtliche Ausgangssperre, eine verstärkte Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen, verstärkte Kontrollen in den Alten- und Pflegeheimen und weiterer Distanzunterricht in den Grundschulen sollen helfen, das Infektionsgeschehen im Landkreis in den Griff zu bekommen.

Zudem werden die Vorschriften für Präsenzgottesdienste verschärft. So muss künftig für jeden Teilnehmer an Gottesdiensten durchschnittlich zehn Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen. Kinder unter drei Jahren sind davon ausgenommen. Laut Landkreis ist es in einigen Kirchen zu Gottesdiensten mit höheren Teilnehmerzahlen gekommen. Auf den Parkplätzen und den Zuwegungen sei es zu Durchmischungen der Teilnehmer gekommen und Abstände seien nicht eingehalten worden. „Viele Kirchengemeinden haben in den letzten Wochen sehr verantwortungsvoll gehandelt und alle Gottesdienste abgesagt, obwohl dies für die Gemeinden gerade an Weihnachten sehr hart war“, sagt der Landrat.

Bisher kaum Verstöße gegen die Ausgangssperre

Die verstärkten Kontrollen der Alten- und Pflegeheime sowie die nächtliche Ausgangssperre seien sinnvolle Instrumente zur Eindämmung der Pandemie. Abendliche Zusammenkünfte können durch die Ausgangssperre verhindert werden. Die aktuellen Rückmeldungen der Polizei zur Ausgangssperre sind demnach positiv, es wurden kaum Verstöße gemeldet. „Die Bürgerinnen und Bürger scheinen die nächtliche Ausgangssperre zu akzeptieren“, so der Landrat.

Kaum Verstöße: Die nächtliche Ausgangssperre hat sich laut Landkreis als wirksam erwiesen. Quelle: dpa

Ob und wann die Allgemeinverfügung zur Kontaktsperre in Kraft tritt, bleibt abzuwarten. Sie liege bereits vor, müsse aber noch mit dem niedersächsischen Sozialministerium abgestimmt werden, so der Landkreis. Nach Zustimmung des Landes könnte die Kontaktsperre schnell in Kraft treten, sollten sich die Inzidenzwerte nicht wesentlich verbessern oder sogar verschlimmern.

Regelungen für den Fall der Kontaktsperre stehen bereits

Bei der Erarbeitung der Kontaktsperre hat die Kreisverwaltung laut eigener Aussage „die Vielzahl von Hinweisen aus der Kreispolitik, den Städten und Samtgemeinden und der Bürgerschaft bezüglich des Umfangs und der Ausnahmen mitberücksichtigt“. So soll sich das Kontaktverbot ausschließlich auf geschlossene, private Räume innerhalb der jeweiligen Wohnung beziehen. Diese seien als klarer Infektionshotspot identifiziert worden.

Zudem soll der Besuch bei Lebenspartnern, Kranken, Menschen mit Einschränkungen sowie die Betreuung von hilfsbedürftigen Personen sowie Minderjährigen möglich bleiben. Außerdem sollen Kinder unter zwölf Jahren Kontakt zu einer Person eines weiteren Haushalts haben dürfen. Der eigene Garten, der eigene Hof, das eigene Grundstück oder sonstige Privatflächen unter freiem Himmel bleiben von diesen Einschränkungen unberührt. Hier gelten weiterhin die Regelungen, die von der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen vorgegeben werden.

Landrat Ebel macht deutlich: „Das Nichtinkrafttreten der Kontaktbeschränkung bedeutet keinesfalls, dass sich die Lage entspannt hat.“ Die Kontaktbeschränkung sei neben der Impfung das effektivste Mittel im Kampf gegen die Pandemie. „Je besser die Maßnahmen greifen, desto früher kann es zu Lockerungen kommen. Halten wir im Kampf gegen die Pandemie zusammen“, so Ebel.

Von Christian Albroscheit