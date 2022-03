Corona: Wann ist die vierte Impfung sinnvoll – und wer bekommt sie? 

Hannover

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist aktuell so hoch wie nie in zwei Jahren Pandemie. Gleichzeitig sind 15 Millionen Menschen noch nicht geimpft, während viele schon mit Blick auf die Inzidenzen über eine vierte Impfung nachdenken. Doch ist das jetzt – kurz vor der warmen Jahreszeit mit möglicherweise zurückgehenden Infektionszahlen – überhaupt sinnvoll? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie hier.

Wer bekommt derzeit die vierte Impfung?

Die Ständige Impfkommission (Stiko) der Bundesregierung hat im Februar die vierte Impfung für bestimmte Bevölkerungsgruppen empfohlen, die in der 18. Aktualisierung der Covid-19-Impfempfehlung des Robert-Koch-Instituts übernommen wurde. Empfohlen ist die vierte Impfung demnach für:

– alle ab einem Alter von 70 Jahren.

– Bewohner in Pflegeeinrichtungen und Menschen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe.

– Menschen mit einer Immundefizienz, also Menschen, deren Immunsystem zum Beispiel nach einer Dialyse oder einer Chemotherapie geschwächt ist. Dazu zählen auch Kinder ab fünf Jahren.

– Beschäftigte über 16 Jahre in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen, insbesondere wenn sie engen Kontakt mit Patienten oder Bewohnern haben.

Die Empfehlung lautet dabei, dass die zweite Auffrischungsimpfung – so der offizielle Begriff – möglichst mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen sollte. Der Impfstoff sollte bereits bei der Grundimmunisierung (den ersten beiden Spritzen) oder der Booster-Impfung zum Einsatz gekommen sein.

Wann sollte die vierte Impfdosis verabreicht werden?

Frühestens nach sechs Monaten: So lautet die Empfehlung für gesunde Menschen unter 70. Quelle: Marijan Murat/dpa

Die Wissenschaft geht davon aus, dass der Impfschutz bei gesunden Menschen länger anhält. Darum gibt es unterschiedliche Empfehlungen der Stiko. Über 70-Jährige, Bewohner von Pflegeheimen und Menschen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf sollten die vierte Impfung demnach frühestens drei Monate nach der Boosterimpfung bekommen. Medizinisches Personal sollte die Spritze frühestens nach sechs Monaten erhalten.

Was gilt bei einer zwischenzeitlichen Infektion?

Gerade Omikron hat viele Menschen infiziert – trotz Grundschutz und Boosterimpfung. Für diese Menschen mit drei Impfungen plus Genesenenstatus wird derzeit gar keine vierte Dosis empfohlen – das gilt auch für die oben genannten Gruppen.

Wie viele Menschen in Niedersachsen haben überhaupt schon die vierte Spritze bekommen?

Nach Angaben einer Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Hannover haben etwas mehr als 200.000 Menschen die Viertimpfungen erhalten – 45.488 über die mobilen Impfteams der Kommunen und 164.469 über Arztpraxen. Darunter waren nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) auch Minderjährige, allerdings keine Kinder unter zwölf Jahren.

Erste Erfahrungen aus Israel hatten Zweifel an der Wirksamkeit der vierten Impfung hervorgerufen. Erhöht sie den Schutz nennenswert?

„Die Stiko geht davon aus, dass nach der zweiten Auffrischimpfung der Impfschutz besser und länger anhaltend ist“, sagte ein KVN-Sprecher. Die Kommission begründet ihre Empfehlung zumindest für die genannten Gruppen damit, dass nach jüngsten Daten der Infektionsschutz gegen die Omikron-Variante bereits wenige Monate nach dem Booster schwindet.

Bekomme ich die zweite Auffrischung auch ohne Stiko-Empfehlung?

Schwierig. „Personen, die sich für eine zweite Auffrischimpfung interessieren, sollten Rücksprache mit ihrem Impfarzt halten“, erklärt der KVN-Sprecher. „Dies muss in jedem Einzelfall entschieden werden. Die Ärztinnen und Ärzte werden sich aber in der Regel an die Stiko-Empfehlung halten.“

Wann wird die vierte Impfung für alle empfohlen?

Schaut in den Herbst: MHH-Immunologe Georg Behrens. Quelle: MHH

Georg Behrens, Internist und Infektiologe an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), rechnet damit, dass im kommenden Herbst die zweite Auffrischungsimpfung für fast alle zu erwarten ist. „Das hängt aber sehr vom Infektionsgeschehen ab – und das ist nach wie vor schwer vorhersehbar“, sagte der MHH-Professor jüngst in einem von der Region Hannover veranstalteten Talk. „Ich erwarte aber, dass wir im Herbst eine viel breitere Empfehlung haben werden als heute.“ Der Grund für die Annahme klingt bitter: „Eine neue Welle im Winter mit einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen ist ziemlich sicher zu erwarten. Darum werden wir ab August wieder tätig werden müssen.“

Wann kommt der spezielle Omikron-Impfstoff?

Die Hersteller der mRNA-Impfstoffe Moderna und Biontech arbeiten an speziellen Vakzinen für die Variante. Moderna spricht derzeit von August. Derzeit liefen klinische Tests, ob ein neuer Impfstoff überhaupt besser schützt als die vierte Dosis mit dem herkömmlichen Vakzin. Biontech kündigt einen Omikron-Impfstoff jetzt für Ende April oder Mai an.

Bringt der dann noch etwas?

Das hängt wahrscheinlich vor allem davon ab, wie sich das Infektionsgeschehen Richtung Herbst und Winter entwickelt, da die Omikron-Welle wahrscheinlich mit den wärmeren Tagen abflaut. Taucht dann im Herbst eine neue Variante auf? „Auch unter Abschätzung der neuen Variante, die dann kursieren wird, wird man sich neu positionieren müssen“, vermutet MHH-Infektiologe Behrens.