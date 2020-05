Hannover

Lange hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) zur Mäßigung in der Lockerungsdebatte aufgerufen, hat das Vorpreschen anderer Bundesländer in der Corona-Krise scharf kritisiert. „Ja, es nervt mich schon, da bin ich ganz ehrlich“, sagte der SPD-Politiker, als einige Länder ihren Bürgern das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Bereich verordneten – ohne Absprache. Das war vor zwei Wochen.

Am Montag dann die überraschende Kehrtwende: Plötzlich geht die Landesregierung selbst mit Lockerungen in die Offensive und stellt einen Stufenplan für Schulen, Hotels und Gastronomie vor, der noch im Mai anlaufen soll. Den Weg in eine „neue Normalität“ nennt Weil das. „Wir brauchen Perspektiven für alle Bereiche“, sagt der Ministerpräsident. Doch was hat den Umschwung bewirkt – und wer hat eigentlich in der Corona-Krise das Sagen?

Langsame Ausbreitung hilft

Es war ja nicht so, dass die Pandemie nicht absehbar war. Doch weder der massive Corona-Ausbruch im Januar in China, noch die hohen Infektionszahlen in Italien im Februar führten zu umfangreichen Vorbereitungen in Deutschland. In Niedersachsen gibt es im Gegensatz zu Bayern oder Nordrhein-Westfalen keine Hotspots mit einer schnellen Ausbreitung. Am 29. Februar wird der erste Corona-Fall in Niedersachsen gemeldet – bei zurückgekehrten Südtirol-Urlaubern aus der Region Hannover. Inzwischen haben sich mehr als 10 000 Menschen infiziert.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich bei der Bekämpfung der Corona-Krise lange an die Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern gehalten und vor zu schnellen Lockerungen gewarnt. Jetzt hat der SPD-Landeschef die anderen Länder mit einem Niedersachsen-Fahrplan überrascht. Quelle: Ole Spata/dpa

Bereits Ende Februar zieht die rot-schwarze Landesregierung im Gesundheitsministerium Experten zusammen, um den Kampf gegen eine Ausbreitung des Virus zu koordinieren, es ist ein Vorläufer des Krisenstabes, der sich erst im Laufe des März im vollem Umfang etablieren wird. „Wir müssen auch in Niedersachsen mit ersten Fällen rechnen“, sagt Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD). Am Regierungshandeln änderte das zunächst wenig. Der Ministerpräsident ruft zu „guter Gelassenheit“ auf.

Differenzen bei Schulschließungen

In der Debatte um Schulschließungen werden erstmals Differenzen zwischen den Koalitionspartnern deutlich. Zumindest hinter den Kulissen macht die CDU Druck, wirft Weil, Reimann und Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) vor, zu zögerlich zu agieren. Die CDU sei „hyperaktiv“ und „nervös“, keilt die SPD zurück. Am 13. März ordnet die Landesregierung den landesweiten Unterrichtsausfall und die Schließung von Kitas an.

Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) steht von Anfang an im Zentrum der Krisenbekämpfung. Der Krisenstab des Landes arbeitet in ihrem Ministerium und umfasst inzwischen Dutzende Mitarbeiter. Reimann wird häufig kritisiert, es gibt aber auch Lob für ihr Krisenmanagement. Quelle: Ole Spata/dpa

Mit der Zuspitzung der Pandemie bekommt der Krisenstab im Gesundheitsministerium mehr Einfluss. Sogar das Prinzip der Mitzeichnung der betroffenen Ministerien bei Entscheidungen wird zeitweilig außer Kraft gesetzt. Weil lässt den Dingen offenbar weitestgehend ihren Lauf. Der niedersächsische Regierungschef, der gerne das Ressortprinzip betont, ist von Natur aus keiner wie sein bayerischer Amtskollege Markus Söder ( CSU), der möglichst viele Aufgaben an sich reißt. „Das System Weil geht anders“, sagt ein Koalitionär. „Machen lassen.“

Das heißt: Die Fehler auch die anderen machen lassen. Auch den Krisenstab.

„ Krisenstab ist die größte Krise “

„Der Krisenstab war selbst die größte Krise“, ätzt ein CDU-Politiker. Das Ministerium sei teilweise überfordert gewesen. Vielleicht kein Wunder angesichts der Größe und Einmaligkeit der Aufgabe. Schließlich will die Regierung um jeden Preis eine Überlastung der Krankenhäuser und grauenhafte Szenen wie in Bergamo, Madrid oder New York verhindern. Im Rückblick ist das gelungen. Regierungssprecherin Anke Pörksen spricht später von einem „erfolgreichen Krisenmanagement“. Doch der Weg dahin bleibt zunächst steinig.

Die SPD-Fraktionschefin im Landtag, Johanne Modder, hat sich in der öffentlichen Debatte bisher im Hintergrund gehalten. Modder entscheidet aber als Mitglied des Koalitionsausschusses über Geschicke des Landes mit. Ihr ist ein gutes Gesamtbild für Niedersachsen wichtig. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Kritik an Reimanns Ministerium kommt nicht nur aus der CDU. „In die Luft sprengen“ sollte man das Haus, schimpft ein Koalitionspolitiker. Das ist natürlich nicht ernst gemeint. Doch die Verordnungen zu den Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die der Krisenstab ausarbeitet, sorgen teilweise für Verdruss. Erst recht, wenn sie mit heißer Nadel gestrickt werden müssen, um noch rechtzeitig vor dem Wochenende im Gesetzblatt abgedruckt zu werden. Am Sonnabend und Sonntag druckt das zuständige Amt nicht. „Dann macht euren Mist doch alleine“, soll ein verärgertes Kabinettsmitglied angeblich so viel Unflexibilität in einer Krise kommentiert haben.

Wendepunkte für Weil

Es ist wohl eine Übereifrigkeit des Krisenstabes Ende März, die den Ministerpräsidenten auf den Plan ruft und die Koordination der Corona-Bekämpfung stärker in die Staatskanzlei verlagert. In einer Verordnung wird die Kontaktbeschränkung auf enge Familienmitglieder ausgeweitet. Weil pfeift Reimann nach einem öffentlichen Aufschrei zurück – und übernimmt selbst wieder stärker die Regie. Das Parlament ist zu diesem Zeitpunkt längst außen vor, hat kaum noch Einfluss – was die Opposition zunehmend kritisiert.

Für CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer ist ähnlich wie bei Modder eine der Hauptaufgaben, seine Fraktion bei Laune zu halten, die zunehmend die Wünsche aus der Bevölkerung an die Regierung heranträgt. Toepffer sitzt ebenfalls im wichtigen Koalitionsausschuss. Quelle: Samantha Franson

Der zweite und wohl entscheidende Wendepunkt ist der Streit um eine Maskenpflicht. Viele Länder halten sich nicht an die Vereinbarungen mit der Kanzlerin. Niedersachsen steht mit seiner Treue und Korrektheit alleine da. Weil macht keinen Hehl daraus, dass ihn das persönlich trifft. Jetzt will er als Erster einen Fahrplan zu Lockerungen in allen Lebensbereichen präsentieren. Wie es heißt, setzt Weil ab diesem Zeitpunkt wieder verstärkt auf den vierköpfigen Koalitionsausschuss, bestehend aus Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) sowie den beiden Fraktionschefs Johanne Modder ( SPD) und Dirk Toepffer ( CDU), um den Vorstoß vorzubereiten.

Koalitionsspitzen sind sich überraschend einig

Die Koalitionsspitzen, die auch die zunehmenden Wünsche aus den eigenen Landtagsfraktionen berücksichtigen müssen, sind sich in der Sache überraschend einig. Es geht in den Gesprächen vor allem um Kleinigkeiten wie eine Öffnung von Restaurants mit oder ohne Alkohol. „Die Regierungsmitglieder arbeiten seit Beginn der Krise mehr denn je unter Hochdruck. Auch die interne Abstimmung ist wesentlich intensiver als in normalen Zeiten“, erklärt Pörksen.

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) warnt vor großen wirtschaftlichen Problemen für Tourismus und Gastronomie durch die Folgen der Corona-Pandemie. Der stellvertretende Ministerpräsident und CDU-Landeschef hat dazu eigene Vorschläge präsentiert. Quelle: Ole Spata/dpa

Althusmann prescht bei Tourismus vor

Nur einmal kommt es noch zu einem Scharmützel, als Althusmann vor einer Woche ein mit anderen Bundesländern vorbereitetes Papier zu Lockerungen für Tourismus und Gastronomie präsentiert, das offenbar mit Weil nicht ausreichend abgestimmt ist. In der Branche sei „Feuer unterm Dach“, weitere Lockerungen seien dringend notwendig, betont Althusmann. Die Staatskanzlei reagiert verschnupft. Aus der SPD heißt es, Althusmann habe wohl ein Problem damit, als zweiter Mann hinter Weil nicht so zur Geltung zu kommen. Vielleicht war es aber auch der letzte Anschub für den Niedersachsen-Plan, den beide am Montag präsentieren. Der Coup ist gelungen, andere Länder und auch die Kanzlerin ziehen nach.

Von Marco Seng