Hannover

Wie sehr die Corona-Krise viele Unternehmen in Niedersachsen in wirtschaftliche Not gebracht hat, hat am Mittwoch ein Busunternehmer aus dem Oldenburger Münsterland mit einer ungewöhnlichen Aktion deutlich gemacht. Hans Höffmann, Chef von Höffmann Reisen aus Vechta, schrieb einen langen Brief über die Lage seines Unternehmens an Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD). Der 67-Jährige brachte sein Schreiben allerdings nicht zum Briefkasten, sondern ließ es als ganzseitige Anzeige in der HAZ veröffentlichen – und erreichte so deutlich mehr Leser.

Mit 16 Ferienlager organisiert

„Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Stephan Weil“, schrieb der Unternehmer, „mein Name ist Hans Höffmann, ich bin 67 Jahre alt, verheiratet, habe 3 erwachsene Kinder, 3 Schwiegerkinder und 4 Enkelkinder.“ Dann schilderte Höffmann, wie er mit 16 Jahren auf die Idee gekommen war, ein Ferienlager zu organisieren, wie er 1986 sein Hobby zum Beruf gemacht und die Firma Höffmann Reisen gegründet hat. „Im Laufe der Zeit entstand durch Leidenschaft und Begeisterung ein großes Reiseunternehmen mit vielen Tochterfirmen.“

„Unternehmer aus dem Bilderbuch“: Im Februar 2019 verlieh die Universität Vechta zum achten Mal den Höffmann-Wissenschaftspreis für Interkulturelle Kompetenz, gestiftet vom Vechtaer Reiseunternehmer Hans Höffmann (links). Preisträgerin war die Wirtschaftspsychologin Petia Genkova Quelle: Nordphoto

Sein Unternehmen beschere jährlich bis zu 80.000 Reisegästen „wunderschöne und erlebnisreiche“ Urlaubstage, begleitet von 100 Mitarbeitern und 500 externen Betreuern und Reiseleitern. Und jetzt versperre die Corona-Pandemie alle Wege. Seit Monaten dürfe das Unternehmen keine Reisen mehr durchführen. „Unsere Busse stehen jetzt abgemeldet in den Hallen.“ Höffmann fragte den „Landesvater“ Weil: „Was können wir tun?“ Was er gerne hätte, machte der Unternehmer gleich deutlich: eine „Fonds-Lösung“ zur Absicherung der Reisepreis-Rückzahlungen an die Kunden.

„Unternehmer aus dem Bilderbuch“

Dem Ministerpräsidenten war die Anzeige nicht entgangen. Und so lobte Weil Höffmann in der Bilanz-Pressekonferenz der Landesregierung am Mittwoch über den grünen Klee, sprach von einem „Unternehmer aus dem Bilderbuch“. Eine Lösung konnte der Regierungschef aber weder Höffmann noch der gesamten Reisebus-Branche anbieten, die derzeit still steht.

Höffmann sei mit seinen Jugendreisen von der Zielgruppe her auch nicht typisch für Busreisen, sagte Weil. Es gehe beim Infektionsschutz eher um ältere Businsassen. „An der Stelle müssen wir dann vorsichtig sein.“ Der Ministerpräsident kündigte eine Neubewertung bei der nächsten Lockerungsstufe am 8. Juni an. „Wir können Planbarkeit jetzt noch nicht liefern, weil wir es uns tatsächlich noch einmal genau angucken und auf den Rat der Experten hören wollen.“

Finanzhilfe vom Bund

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) wies darauf hin, dass Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) Hilfe von 160 Millionen Euro für die Reisebusbranche angekündigt habe. Vielleicht ein kleiner Trost für Hans Höffmann.

Von Marco Seng