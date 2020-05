Loccum

Wegen der Corona-Epidemie verzögert sich der Wechsel an der Spitze des Klosters Loccum. Eigentlich hatte Hannovers Landesbischof Ralf Meister an diesem Samstag die Rolle des Klostervorstehers von Abt Horst Hirschler (86) übernehmen wollen. Der Festgottesdienst und auch die Amtsübernahme wurden aber auf den 5. September verschoben, wie die evangelische Landeskirche in Hannover mitteilte. Hirschler hatte zu Jahresbeginn aus Altersgründen seinen Rückzug angekündigt. Nach seinem Ausscheiden als Landesbischof hatte Hirschler im Jahr 2000 das Amt des Klosterabts übernommen.

Von RND/epd