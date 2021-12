Hannover

Die Weihnachtsferien in Niedersachsen werden weder vorgezogen noch verlängert. Das hat der rot-schwarze Landesregierung am Freitagmittag beschlossen. Beides war in der Koalition erwogen worden, um die vierte Welle der Corona-Pandemie zu brechen. Allerdings hebt die Landesregierung die Präsenzpflicht für die Schülerinnen und Schüler an den letzten drei Unterrichtstagen vor den Ferien auf. Die Weihnachtsferien beginnen am 23. Dezember und enden am 7. Januar 2022.

Tonne: Schulschließungen nicht angemessen

„Ebenso wie alle anderen westdeutschen Bundesländer bleiben wir bei den festgelegten Ferienzeiten“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag. „De facto Schulschließungen durch das Vorziehen der Ferien sind nicht angemessen, da in den Schulen tragfähige und umfassende Schutzkonzepte bestehen. Auch in der aktuellen Lage können wir dem Recht auf Bildung durch Präsenzunterricht verantwortungsvoll nachkommen. Einschränkungen für Kinder und Jugendliche sowie Belastungen der Familien durch den Wegfall von Präsenzunterricht können in diesem Jahr verhindert werden, da wir mit Tests und Impfungen und optimierten Lüftungskonzepten schulisch und gesamtgesellschaftlich viel besser aufgestellt sind als noch im vergangenen Winter.“

Eltern können Kinder von der Präsenzpflicht befreien lassen

Eltern, die mit Blick auf noch nicht vollständig geimpfte oder geboosterte Familienmitglieder oder Angehörige aus Risikogruppen einen weitergehenden Schutz zum Weihnachtsfest benötigen, räumt die Landesregierung jedoch die Möglichkeit ein, ihre Kinder an den drei Tagen vor Beginn der Weihnachtsferien per formlosem Antrag vom Präsenzunterricht befreien zu lassen. Diese Möglichkeit betrifft den Zeitraum vom Montag, 20. Dezember, bis einschließlich Mittwoch, 22. Dezember 2021. Eltern können die Unterrichtsbefreiung nur zusammenhängend für alle drei Tage beantragen. Anspruch auf ein Distanzlernangebot haben die zu Hause bleibenden Schülerinnen und Schüler an diesen drei Tagen jedoch nicht, wie das Kultusministerium betont.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tägliche Tests nach den Ferien

In der ersten Woche nach den Weihnachtsferien, vom 10. Januar bis einschließlich 14. Januar, sind wie schon nach den Herbstferien tägliche Tests an den Schulen vorgesehen. Das gilt auch bei Klassenarbeiten, Abitur- sowie Abschlussprüfungen, wie das Ministerium weiter mitteilt. Ausgenommen von der Testpflicht sind Schülerinnen und Schüler, die vollständig geimpft oder genesen sind. Mit Beginn der zweiten Schulwoche ab 17. Januar seien dann wieder wie derzeit drei Tests pro Woche vorgesehen.

Land verschärft die Maskenpflicht

Außerdem verschärft die Landesregierung nach den Ferien die Maskenpflicht an den Schulen: Ab dem ersten Schultag nach den Ferien, dem 10. Januar 2022, müssen alle Schülerinnen und Schüler mindestens eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske) tragen, auch Kinder unter 14 Jahren. Diese jüngeren Schülerinnen und Schüler durften bisher auch eine einfache Stoffmaske tragen.

Von Marco Seng