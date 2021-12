Hannover

Angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus plädiert Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) für strengere Beschränkunken von persönlichen Kontakten. „Aus der Stellungnahme des Expertenrats ergibt sich, dass auch in Deutschland ein steiler Anstieg der Infektionszahlen und eine Überlastung der Krankenhäuser bevorstehen“, sagte Weil am Montag. Denkbar seien deshalb auch Kontaktbeschränkungen, die über das hinausgingen, was Niedersachsen mit der Weihnachtsruhe ohnehin schon plane.

Niedersachsen: Warnstufe 3 ab Heiligabend

In Niedersachsen gilt zwischen Heiligabend und dem 2. Januar die sogenannte Warnstufe 3, die neben Kontaktbeschränkungen unter anderem die Schließung von Diskotheken und Clubs vorsieht. Maximal 25 Personen dürfen sich in Innenräumen treffen, bei mehr als zehn Personen gilt 2G plus. „Zumindest sollten bei der Ministerpräsidentenkonferenz Regelungen erzielt werden, die den jetzt bereits in Niedersachsen geltenden Vorschriften entsprechen“, sagte Weil.

Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Dienstag

Aus einer Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Konferenz am Dienstag geht hervor, dass bundesweit ähnliche Maßnahmen ab dem 28. Dezember geplant sind. Bei den Kontaktvorschriften geht die Vorlage sogar über die niedersächsische Weihnachtsruhe hinaus und schlägt vor, maximal zehn Personen bei Zusammenkünften zu erlauben.

Der Ministerpräsident rief alle Bürger in Niedersachsen auf, sich die deutlichen Worte des Expertenrates und die dramatische Entwicklung in den europäischen Nachbarländern vor Augen zu führen und schon jetzt die eigenen direkten Kontakte freiwillig noch weiter einzuschränken. Daneben sei eine unverändert intensive Boosterkampagne dringend notwendig.

Von Marco Seng