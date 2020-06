Cuxhaven

Der Tourismus an der Küste nimmt weiter Fahrt auf: Tagestouristen dürfen ab diesem Montag wieder auf Ostfriesische Inseln reisen. Juist und Baltrum machen den Anfang, am Dienstag sollen nach bisherigem Stand Spiekeroog und Wangerooge folgen. Bislang war wegen der Corona-Pandemie mindestens eine gebuchte Übernachtung Voraussetzung.

Auf Wangerooge wird allerdings wegen des Sommerferienstarts in mehreren Bundesländern vom 25. bis 29. Juni sowie am 4. und 5. Juli wieder eine Beschränkung gelten. Langeoog lässt ab Dienstag zunächst nur jeweils 200 Tagesgäste auf die Insel – an Wochenenden gar keine. Norderney, das an manchen Tagen nach Angaben des Landkreises Aurich bis zu 4500 Tagesgäste zählt, soll für diese bis zunächst 30. Juni gesperrt bleiben.

Anzeige

Wieder Fähren nach Sylt und Helgoland

Urlauber können bald wieder von Niedersachsen nach Sylt ( Schleswig-Holstein) mit dem Katamaran reisen. Ab 4. Juli soll er dreimal wöchentlich von Cuxhaven starten und die Insel in knapp zweieinhalb Stunden erreichen, wie Sylt Marketing mitteilte. Helgoland sollen in den kommenden Wochen mehrere Schiffe täglich von Cuxhaven aus ansteuern. Die Verbindung ab Bremerhaven zur Insel wird erst zum 1. Juli aufgenommen.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Beschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Pandemie werden in Niedersachsen ab Montag insgesamt weiter gelockert. Allerdings bleibt vieles nach wie vor verboten – und das möglicherweise noch bis zum Ende des Jahres. So hat die Landesregierung etwa das Verbot von Großveranstaltungen vom 31. August auf den 31. Oktober verlängert. Das geht aus der neuen Verordnung hervor, die der Corona-Krisenstab des Landes am Freitag in Hannover vorstellte.

Von RND/lni