Nach dem Corona-Ausbruch in einem Putenschlachthof der Wiesenhof-Gruppe in Wildeshausen (Kreis Oldenburg) wird der Betrieb jetzt für zwei Wochen heruntergefahren. 1100 Mitarbeiter und ihre Kontaktpersonen müssen in Quarantäne. Bei Corona-Reihentests waren 46 Infektionen nachgewiesen worden.