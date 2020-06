Göttingen

Einen Tag nach den Tumulten rund um den unter Quarantäne gestellten Wohnkomplex haben sich Polizei und Stadt Göttingen zu den Vorfällen geäußert. Uwe Lührig, Präsident der Polizeidirektion Göttingen, verurteilte am Sonntagnachmittag während einer gemeinsam Pressekonferenz die Angriffe auf die Polizisten. Er könne verstehen, dass die Situation für die nach einem Corona-Ausbruch unter Quarantäne gestellten rund 700 Bewohner schwierig sei. Man habe aber keinerlei Verständnis für die Angriffe auf die Einsatzkräfte.

Am Sonnabendnachmittag hatte es vor dem Gebäude Ausschreitungen gegeben, bei denen acht Polizisten verletzt wurden. Die Beamten seien unter anderem mit Steinen, Flaschen, Holzlatten und Pyrotechnik beworfen worden, sagte Lührig. Man werde mit aller Macht versuchen, die Personalien der Angreifer zu ermitteln.

Polizei : Einsatz war „in dieser Form absolut gerechtfertigt“

Die Göttinger Polizei hatte nach Beginn der Ausschreitungen Verstärkung aus mehreren Landkreisen angefordert. Insgesamt waren rund 300 Beamte im Einsatz. Mit Blick auf die an dem Polizeieinsatz geäußerte Kritik sagte Lührig, dass der Einsatz „in dieser Form absolut gerechtfertigt gewesen“ sei.

Zuvor hatte sich Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler zu den Vorfällen geäußert. Er verteidigte die Quarantäneverfügung für die Bewohner des Gebäudekomplexes. Als festgestellt worden sei, dass 17 Prozent der Bewohner infiziert waren, habe es zur Quarantäne keine Alternative gegeben. Zugleich betonte er, dass die Quarantäne nicht für 14 Tage angewiesen worden sei, sondern für sieben, um die Infektionsketten zu durchbrechen. „Das scheint nach aktuellem Stand gelungen zu sein“, sagte Köhler.

Göttingens OB gibt Vermietern Mitschuld

Zugleich griff er die Vermieter des Gebäudes an. "Die Corona-Pandemie breitet sich auch stark in den belasteten Lebensraum aus", sagt Köhler. Die Situation im Göttinger Komplex sei auf die Hausverwaltung und die Vermieter zurückzuführen. Wie die Stadt Göttingen erklärte, leben in dem Gebäude zahlreiche Menschen auf engstem Raum – nicht selten fünfköpfige Familien in Zwei-Zimmer-Wohnungen. Das sei auch ein Grund, warum Infizierte mit Nichtinfizierten in den Wohnungen weiter zusammenblieben.

Köhler betonte jedoch, dass die überwiegende Mehrheit der Bewohner sich am Sonnabend im Gebäude aufgehalten und nicht an den Ausschreitungen beteiligt habe.

