So ist die Lage - Corona-Fälle an Schulen in Niedersachsen häufen sich – wie geht es weiter?

In der Corona-Krise stehen die Schulen besonders im Fokus. Wird sich das Virus unter Schülern und Lehrern ausbreiten? Eine Woche nach Schulstart sind manche Klassenzimmer schon wieder leer. Für die Schulaufsicht ist das keine Überraschung.