Hannover

Das Coronavirus ist inzwischen in rund 80 Senioren- und Pflegeheimen in Niedersachsen nachgewiesen worden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind damit etwa vier Prozent der rund 2000 Pflegeheime betroffen. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Altersheimen sind durch das Virus besonders gefährdet.

Nach Daten des Ministeriums mit Stand Donnerstag lebten rund 40 Prozent der bislang mit dem Virus gestorbenen Menschen in einem Senioren- oder Pflegeheim. Hunderte Bewohner sowie Mitarbeiter sind erkrankt. Die Lage in den Pflegeheimen sei sehr unterschiedlich, sagte Ministeriumssprecherin Stefanie Geisler.

Anzeige

Altenheime in Hannover betroffen

Besonders schlimm hat es eine Einrichtung in Wolfsburg getroffen. Im Hanns-Lilje-Pflegeheim sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus 36 Bewohner gestorben. Auch in den Altersheimen in Hannover ist das Virus angekommen. Bei insgesamt 72 Altenheimbewohnern in Hannover ist eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden. Zwölf Bewohner sind nach einer Erkrankung mit Covid-19 gestorben.

Weitere HAZ+ Artikel

Für die strengen Besuchsregeln will die Landesregierung künftig Ausnahmen ermöglichen.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von RND/dpa