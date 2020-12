Das Personal in Alten- und Pflegeheimen muss sich zweimal in der Woche mit einem Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen muss. In Hotspots gilt die Testpflicht auch für Besucher.

