Hannover

Während die Politik von Lockerungen und Frühlingsaufbruch spricht, spitzt sich die Corona-Lage in den Kitas weiter zu. Nicht nur in Hannover ächzen Familien und Erzieher, sondern im ganzen Land. So ist in einer Stellungnahme der Landeselternvertretung der niedersächsischen Kitas am Donnerstag von „chaotischen Verhältnissen“ die Rede.

„Es findet, wenn überhaupt nur noch eine Betreuung in den Kindertagesstätten statt. Von frühkindlicher Bildung kann schon lange nicht mehr die Rede sein“, heißt es von der Landeselternvertretung. „Die Kitaleitungen gehen unter in zusätzlichen Verwaltungsaufwänden und dem zusätzlich zu vertretendem Personal, welches krankheitsbedingt fehlt. Die Betreuungszeiten sind vielerorts bereits auf ein Minimum von fünf Stunden runtergefahren, wenn nicht gerade Kitagruppen komplett geschlossen sind wegen Personalmangel.“

Krippe geschlossen – bei 680 Euro Monatsgebühr

Eltern könnten ihrer Berufstätigkeit nur noch eingeschränkt nachgehen. Obwohl Familien für einen Krippenplatz teils bis zu 677 Euro im Monat zahlen, seien die Einrichtungen oft wochenlang geschlossen. Die Elternvertreter monieren auch, dass bei Corona-Fällen in Krippen ebenfalls fünf Tage lang verpflichtende Tests für die anderen Kinder vorgeschrieben seien. Für Kinder unter drei Jahren stelle das Land aber keine kostenlose Tests zur Verfügung und Eltern müssten täglich Testzentren aufsuchen, die auf Kleinkinder spezialisiert seien. Dies sei gerade auf dem Land zeitaufwendig und kompliziert.

Stellen Arbeitgeber Eltern nur ungern frei, wenn das Kind in Quarantäne ist?

Die Kita-Elternvertreter berichten, einige Arbeitgeber erkennten die Quarantänebescheide der Kinder nicht an und man benötige zusätzlich eine Krankschreibung, dass Eltern zu Hause bleiben und sich um ihre Kinder kümmern dürften. Wer geboostert sei und mit einem Corona-infizierten Kind im Haushalt lebe, müsse vom Arbeitgeber freigestellt werden, damit er nicht arbeiten müsse. Das werde aber oft nicht gemacht. Ende vergangener Woche hatte der Vertreter des Kultusministeriums im Kultusausschusses des Landtages noch von einem leichten Rückgang bei den Infektionszahlen in den Kitas berichtet.

Von Saskia Döhner