Hannover

Vor dem Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel informiert der Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung am Dienstag wieder über die aktuelle Corona-Lage.

Bei der wöchentlichen Pressekonferenz blicken Claudia Schröder, die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs und Anke Pörksen, Regierungssprecherin, auf das Infektionsgeschehen und die Impf-Situation in Niedersachsen – und stellen sich den Fragen der Journalisten.

Wie sich die Lockdown-Situation in Deutschland und Niedersachsen weiter entwickelt dürfte aber auch nach der Pressekonferenz offen bleiben. Über weitere Einschränkungen und eine Verlängerung des Lockdowns berät Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) erst ab 14 Uhr mit den restlichen Länderchefs und der Kanzlerin. Schon im Voraus hatte es zwischen Bund und Ländern Streit über mögliche Verschärfungen der Corona-Regeln gegeben.

Bei den Grundschulen geht Niedersachsen schon jetzt einen Sonderweg. Anders als in anderen Ländern, sind die jüngsten Schüler am Montag wieder an die Schulen zurückgekehrt – zumindest teilweise. Es gilt dort derzeit das Wechselmodell. Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) betonte, dass dieses in Niedersachsen auch beibehalten werden solle.

