Nachdem der Schulstart für die ersten Jahrgänge ohne Probleme verlief, will Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am weiteren Fahrplan festhalten. Danach starten die zwölften Klassen am 11. Mai, eine Woche später die Jahrgänge drei, neun und zehn. Ab dem 25. Mai kommen weitere hinzu, die Termine sollen Ende dieser Woche feststehen.