Nach und nach erst können die Impfzentren in Niedersachsen ihren Betrieb aufnehmen, der Impfstoff gegen das Coronavirus ist knapp, die Termine sind entsprechend rar. Jetzt zeigt sich noch ein weiteres Ergebnis des holprigen Impfstarts: Landkreise in Niedersachsen beschweren sich über Impftourismus von Patienten, die gar nicht vor Ort wohnen, sondern manchmal Hunderte von Kilometern entfernt – zum Teil sogar jenseits der Landesgrenze.

Das Land verteilt die Impfdosen an die Kreise nach der Bevölkerungszahl. Doch über die Online-Terminvergabe konnten Impfwillige, sofern sie nicht an technischen Problemen scheiterten, zunächst jedes beliebige Impfzentrum auswählen. Wer also vor Ort kein Glück hatte, konnte sich beim nächsten Impfzentrum um einen freien Termin bemühen.

75 Prozent der Termine an Patienten von außerhalb

Den dünn besiedelten Heidekreis hat es besonders getroffen, wie Sprecher Andreas Pütz sagt. Seit Donnerstag sind dort Impfungen möglich, bis 15.30 Uhr wurden 87 Menschen geimpft. Doch die Freude über den an sich geglückten Start ist getrübt: „75 Prozent der Online-Termine sind an Menschen von außerhalb gegangen“, sagt Pütz. Sogar ein Mann aus Nordrhein-Westfalen habe sich zur Impfung angemeldet. Ähnlich sei es etwa dem benachbarten Landkreis Lüneburg ergangen. Mehrere Kreise haben vom Land gefordert, die Terminvergabe für Impfungen an die Meldeadresse zu knüpfen – wenn es denn wieder Termine gibt.

Land bedauert die Panne

Das Sozialministerium in Hannover bedauert die Panne – eine von vielen beim Impfstart – und hat reagiert. „Im Online-Tool wird inzwischen nur noch ein Impfzentrum freigeschaltet“, sagt eine Sprecherin von Ministerin Carola Reimann (SPD). Künftig bekomme man einen Termin nur noch in dem Impfzentrum zugeteilt, das zur eigenen Wohnadresse gehöre. Bei der Programmierung sei noch nicht klar gewesen, dass nicht alle Zentren gleichzeitig an den Start gehen. „Die starke Impfstoffknappheit war zu Beginn der Planung nicht absehbar.“ Die Termine, die bis dahin gemacht wurden, blieben aber bestehen.

Im Heidekreis ist in einer Woche mangels Impfstoff vorerst Schluss. Die nächste Lieferung für Erstimpfungen ist nicht in Sicht.

