Hannover

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen ist am Sonntag auf 1442 gestiegen. Das sind etwas weniger als die 1573 gemeldeten Neuinfektionen am Vortag, aber deutlich mehr als am Sonntag vor einer Woche, als 1196 neue Fälle gemeldet worden waren, wie das Sozialministerium in Hannover mitteilt. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg auf 100.000 Einwohner gerechnet auf durchschnittlich 118, nach 114 am Samstag.

Einen Inzidenzwert von über 100 verzeichnen nun mittlerweile 23 der 45 niedersächsischen Landkreise und kreisfreien Städte. In vielen Orten könnte sich damit eine Rücknahme der jüngsten Lockerungen abzeichnen.

Drei weitere Todesfälle

In vier Gebieten hatte die wichtige Maßzahl bis zum Sonntag sogar die 200er-Marke überschritten. Dies waren die Städte Salzgitter (215,7) und Osnabrück (200,9), der Landkreis Cloppenburg (202,1) sowie - neu hinzugekommen - der Kreis Emsland (211,7).

Lesen Sie auch: Forderungen nach hartem Lockdown – wird der nächste Corona-Gipfel vorgezogen?

Drei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Die Gesamtzahl beträgt in Niedersachsen jetzt 4810.

Von RND/lni