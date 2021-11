Corona in Niedersachsen: Leichter Fortschritt, keine Entwarnung

Hannover

Die Corona-Lage in Niedersachsen hat sich am Dienstag stabilisiert. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag nach Angaben des Landesgesundheitsamtes bei 3,9. Der Wert bezeichnet die Neuaufnahmen von Covid-19-Kranken in Kliniken pro 100.000 Einwohner während der vergangenen sieben Tage und ist der wichtigste Indikator für die Bewertung der Lage.

Gleichwohl gebe es keinen Anlass zur Entwarnung, sagte Heiger Scholz, der Leiter des Krisenstabs der niedersächsischen Landesregierung, am Dienstag in Hannover: Innerhalb eines Monats habe sich die Hospitalisierungsrate fast verdoppelt – Anfang Oktober habe der Indikator noch bei 2,1 gelegen, sagte Scholz. Zudem waren am Dienstag 5,0 Prozent der landesweit zur Verfügung stehenden Betten auf Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegt, am Montag waren es 5,1 Prozent.

Großteil der Covid-Patienten auf Intensivstationen ungeimpft

Erfreulich sei dagegen, dass im langfristigen Vergleich der Zahlen Fortschritte durch die Impfungen zu beobachten seien, sagte Scholz weiter. Am Dienstag hat das Robert-Koch-Institut hat für Niedersachsen eine landesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 77,9 festgestellt, 408 Covid-Patienten wurden in Niedersachsen in Krankenhäusern behandelt, wie Scholz sagte. Ein Jahr zuvor, am 2. November 2020, habe die Sieben-Tage-Inzidenz bei 95,2 gelegen, 757 Covid-Patienten seien in Kliniken behandelt worden, sagte Scholz, und damit spürbar mehr als derzeit. „Hier sehen wir Effekte der Impfung“, sagte der Krisenstabsleiter.

Mehr als 90 Prozent der Patienten auf den Intensivstationen seien nicht geimpft, sagte Scholz weiter: „Es wird deutlich, was wir für eine Verzerrung haben.“ Darum bleibe es wichtig, viele Gelegenheiten für Impfungen zu schaffen. Derzeit befinde sich die Landesregierung in Gesprächen mit den muslimischen Verbänden, um Impfungen in den Gemeinden zu ermöglichen. Grundsätzlich gelte: „Wir müssen das Impfen zu den Menschen bringen, nicht die Menschen zum Impfen.“

