Hannover

Niedersachsens Landesregierung hat Forderungen der Oberbürgermeister der großen Städte zurückgewiesen, erst ab einer Inzidenz von 35 Infektionen pro 100.000 Einwohnern mit stärkeren Einschränkungen zu reagieren und die erste Inzidenz-Warnstufe von 10 ganz zu streichen. Auch die gültige Corona-Verordnung lasse den Kommunen genügend Spielraum, etwa wenn ein Corona-Ausbruch eingrenzbar sei, erklärte Regierungssprecherin Anke Pörksen: „Kleinere, abgrenzbare Ausbrüche müssen sich keineswegs automatisch auf die Regelungen in einer ganzen Stadt oder in einem ganzen Landkreis auswirken.“ Dies sollte auch den Oberbürgermeistern bekannt sein, merkte die Regierungssprecherin an.

Zugleich warnte Pörksen auch vor vorschnellen weiteren Lockerungen. „Leider steigen auch in Niedersachsen die Infektionszahlen wieder spürbar. Mit der Delta-Variante ist noch einmal ein deutlich erhöhtes Ansteckungsrisiko verbunden. Deswegen werden wir auch bei sehr niedrigen Inzidenzwerten weiter einen Basisschutz wie etwa Abstand und Maske brauchen“, erklärte die Staatssekretärin.

Kritik an der Kommunikationspolitik zurückgewiesen

Unverständlich findet die Sprecherin auch die Forderung der Kommunen, Änderungen der gültigen Corona-Verordnung erst dann zu verkünden, wenn sie in Kraft treten. Dies sei überhaupt nicht realisierbar. „Wie die Oberbürgermeister wissen, findet vor der Veröffentlichung einer Corona-Verordnung eine Beteiligung nicht nur der Kommunen, sondern auch des Landtages statt. Entwürfe werden zum Beispiel in öffentlichen Ausschusssitzungen diskutiert. Deswegen lässt sich der Wunsch, den Inhalt einer Verordnung erst mit der offiziellen Bekanntmachung öffentlich zu machen, praktisch nicht erfüllen.“

Im Übrigen bräuchten viele Betroffene durchaus auch einige Tage Vorlauf für die Planungen. Die Kommunen hatten sich über ein Kommunikationschaos beschwert, dass auch dadurch entstehe, dass während einer noch geltenden Corona-Verordnung Änderungen mit einer neuen Verordnung angekündigt würden, sodass die Bürger nicht mehr wüssten, was denn jeweils gelte.

Von Michael B. Berger