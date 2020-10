Hannover

Die Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigen in Niedersachsen unverändert auf hohem Niveau. Am Sonnabend meldete das Gesundheitsministerium in Hannover 303 neue Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden – damit liegen die Neuinfektionen den dritten Tag in Folge über der Marke von 300.

Am Freitag hatte es sogar so viele neue Corona-Fälle gegeben wie noch nie in Niedersachsen seit Ausbruch der Pandemie: 412 Ansteckungen hatte das Ministerium registriert. Am Mittwoch waren es 320 Fälle. Insgesamt sind in Niedersachsen aktuell 3356 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Drei Kreise und Delmenhorst über dem kritischen Wert von 50

Das Gesundheitsamt der Region Hannover hatte am Freitag 110 neue Fälle gezählt – auch das ist deutlich mehr als in den Tagen zuvor. Zum Vergleich: Von Mittwoch auf Donnerstag hatte es in der Landeshauptstadt und im Umland 49 neue Infektionen gegeben. Die meisten Patienten wohnen demnach in der Stadt Hannover (237), im Umland zählt Garbsen mit 56 Betroffenen die meisten Infizierten. Corona-freie Städte oder Gemeinden gibt es in der Region derzeit nicht. Aktuelle Zahlen meldet das Gesundheitsamt der Region Hannover erst wieder am Montag.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, die sich aus Zahl der der Neuinfektionen je 100.00 Einwohner binnen einer Woche berechnet, liegt in der Region Hannover derzeit bei 25,9. Landesweit gibt es laut Gesundheitsministerium drei Kreise, die über der kritischen Marke von 50 liegen: Grafschaft Bentheim (53,2), Wesermarsch (62,1) und Cloppenburg (90,8). Auch die kreisfreie Stadt Delmenhorst (67,0) liegt über diesem Wert. Ende der Woche hatten sich die Bundesländer gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt auf Urlaubsbeschränkungen für Reisende verständigt, die aus Landkreisen oder Städten mit einem Inzidenzwert über 50 kommen. Zwei Kreise liegen in Niedersachsen knapp unter diesem Wert: Vechta (42,0) und Emsland (42,5).

Maskenpflicht in Köln

Auch bundesweit steigen die Zahlen weiter stark an. Das Robert-Koch-Institut meldete am Sonnabend 4721 neue Corona-Fälle innerhalb der vorangegangenen 24 Stunden – das ist der höchste Wert seit April. Zum dritten Mal in Folge liegt der Wert über der Marke von 4000. Als weitere deutsche Großstadt überschritt Köln die Alarmstufe von 50 Neuninfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Das nordrhein-westfälische Landeszentrum Gesundheit meldete für die Rhein-Metropole einen Wert von 54,8. Ab sofort gilt in Köln eine Maskenpflicht in Fußgängerzonen, ein Alkoholverbot auf Straßen und Plätzen ab 22 Uhr, außerdem dürfen sich in der Öffentlichkeit nur noch fünf Personen aus unterschiedlichen Haushalten treffen.

Von Stefan Knopf