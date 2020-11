Mit seinem langen weißen Rauschebart und seiner kräftigen Statur ist Willi Dahmen ein Weihnachtsmann wie aus dem Bilderbuch. Doch in diesem Jahr verzichtet der Santa-Claus-Darsteller aus Celle wegen der Pandemie auf seine Auftritte. Wie geht es ihm dabei?

Willi Dahmen, professioneller Weihnachtsmann-Darsteller, hängt einen Mantel an die Garderobe seiner Wohnung. Die Corona-Pandemie bringt in diesem Jahr Hunderte Miet-Weihnachtsmänner in Deutschland um ihren Job. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa