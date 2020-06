Hannover

Die besonderen Umstände der vergangenen Wochen haben viele Niedersachsen offenbar verleitet, sich einen Hund anzuschaffen. Tierheime und Züchter berichten der HAZ von stark gewachsenem Interesse, Kommunen von deutlich gestiegenen Anmeldezahlen.

„Die Leute hatten viel Zeit, Langeweile“, meint Annette Fischer, Leiterin des Tierheims in Celle. Besonders oft sei in diesem Frühjahr nach kleinen Hunden gefragt worden, vor allem nach Welpen. Unter den Interessenten, die sich angesichts der derzeit geschlossenen Tierheimtore telefonisch melden mussten, seien Familien gewesen, deren Kinder sich einen Hund wünschten. Andere wollten ihre Homeoffice-Zeit für die Eingewöhnung nutzten. „Ein Welpe ist aber nicht innerhalb von vier Wochen erzogen und stubenrein“, sagt Fischer. Das Tierheim habe über Fragebögen eine erste Auslese getroffen.

30 Neuanmeldungen in vier Wochen

Auch in Kommunalverwaltungen ist der Trend aufgefallen. In der 30.000-Einwohner-Stadt Burgdorf (Region Hannover) etwa stieg die Zahl der angemeldeten Hunde seit Jahresbeginn überdurchschnittlich von rund 1600 auf 1700. Die Samtgemeinde Schwarmstedt im Heidekreis berichtet von 30 neuen Hunden allein in den vergangenen vier Wochen. „Der ein oder andere hat sich wohl einsam oder nicht ausgelastet gefühlt und nach einem Grund gesucht, vor die Tür zu gehen“, meint eine Mitarbeiterin im Steueramt. Dagegen verzeichnet Springe am Deister seit Ausbruch des Coronavirus nicht mehr zusätzliche Halter als üblich. „Hier haben wir jedes Jahr höhere Anmeldezahlen“, berichtet ein Fachdienstleiter, 2019 seien es 60 mehr Hunde als im Vorjahr gewesen.

Die Hundesteuer variiert nach Angaben des Städte- und Gemeindebundes stark: Während in einer ländlichen Gemeinde wie Wietzen (Kreis Nienburg) nur 30 Euro im Jahr für den ersten und 48 Euro für den zweiten Hund anfallen, sind in Hannover 132 Euro für den ersten und 240 Euro für jeden weiteren zu zahlen; als gefährlich eingestufte Hunde sind deutlich teurer.

„Die Steuer ist so angelegt, dass die Städte und Gemeinden darüber die Anzahl der Hunde begrenzen“, sagt ein Sprecher des Kommunalverbandes. Eine Rolle spiele neben Lärm und den Hinterlassenschaften der Tiere, dass man streunende Hunde vermeiden will. Zum Problem werden können vor allem frei laufende Hunde auch für Wild, Vögel, Spaziergänger und Jogger.

„Keine Ahnung, was auf sie zukommt“

„Massiv gestiegen“ ist die Nachfrage bei Ulrike Thölke, die in Grasdorf (Kreis Osterholz) die schottische Hütehundrasse Bearded Collies züchtet. Normalerweise bekomme sie für neun Welpen rund 15 Anfragen. Für den Wurf im April seien es deutlich über 50 gewesen – häufig von Menschen ohne Kenntnissen über die Rasse. Interessenten hätten erzählt, dass sie jetzt viel Zeit haben und dieses Jahr nicht in Urlaub fahren: „Manche hatten gar keine Ahnung, was auf sie zukommt – und dass das eine Entscheidung fürs Leben ist.“ Obwohl die Welpen längst vermittelt sind, rissen die Anfragen bis heute nicht ab. Dabei habe sie anfangs gedacht, wegen der wirtschaftlichen Unsicherheit durch Corona würde es schwierig.

Dieter Ruhnke, Landesvorsitzender des Tierschutzbundes, bestätigt den Trend für die niedersächsischen Tierheime: „Es gab mehr Anfragen im Laufe der Pandemie.“ Möglicherweise hätten viele Menschen aber auch nur die Entscheidung für einen Hund vorgezogen. Üblicherweise nutzten viele die Urlaubszeit im Sommer, um ein Tier einzugewöhnen.

Freuen können sich die Hersteller von Tierfutter. Ein Mitarbeiter eines großen Produzenten berichtet von „riesiger Nachfrage“ für kleine und mittlere Hunde. Auch Marina Deutsch von Seitz Heimtiernahrung in Langwedel (Kreis Verden) sagt: „Der Bedarf ist gestiegen.“ Die Entwicklung beobachte sie auch im privaten Umfeld in ihrem Dorf: „Da sind viele neue Hunde hinzugekommen.“

