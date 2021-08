Hannover

Wenn am 2. September in Niedersachsen die Schule nach den Sommerferien wieder beginnt, müssen alle Schüler und Lehrkräfte in der Schule Maske tragen. Das sieht der Entwurf der neuen Corona-Verordnung vor, der derzeit diskutiert wird. An den Grundschulen müssen Kinder in Gebieten, in denen nicht die sogenannte Warnstufe eins gilt (siehe Infotext), nach zwölf Tagen im Unterricht keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen, wenn sie am Platz sitzen. Wie das Kultusministerium mitteilte, wird an den genauen Vorgaben derzeit noch gefeilt. Eine Maskenpflicht auch im Unterricht an den weiterführenden Schulen scheint aber wahrscheinlich.

Sicherer Präsenzunterricht müsse das Ziel sein, fordert der Landeselternrat, sieht aber noch erheblichen Handlungsbedarf bei Luftfiltern, Lernrückständen und Digitalisierung. Für Lehrer müsste es verpflichtende Fortbildungen zum OnlinelLernen geben.

An den weiterführenden Schulen scheint eine Maskenpflicht auch im Unterricht wahrscheinlich. Quelle: Christian Charisius/dpa

Erst mal jeden Tag ein Schnelltest

An den ersten sieben Schultagen des neuen Schuljahres müssen Schüler und Schulbeschäftigte jeden Tag einen Corona-Selbsttest machen, danach dreimal pro Woche. So will das Land offenbar das Ansteckungsrisiko durch Reiserückkehrer verringern. In der Region Hannover werden derzeit viele neue Corona-Fälle auf Urlauber zurückgeführt, die Familienbesuche im Ausland gemacht haben. Doppelt geimpfte Jugendliche und Lehrkräfte müssen keine Selbsttests machen, dies könnte aber die Sicherheit erhöhen.

Das sind die drei Warnstufen Niedersachsen verabschiedet sich vom alleinigen Maßstab der Inzidenz. Stattdessen fließen auch die „Hospitalisierung“ und der Indikator „Intensivbetten“ mit in die drei Warnstufen ein. Mit „Hospitalisierung“ ist die landesweite Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Fälle je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen im Durchschnitt gemeint (Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz). Der Indikator „Intensivbetten“ bestimmt sich nach dem prozentualen Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten gemessen an der gesamten Intensivbettenkapazität. Zwei von drei Indikatoren müssen jeweils überschritten sein. Erste Warnstufe: Sie gilt bei einer Inzidenz von 35 bis 100. Darüber hinaus dürfen landesweit maximal sechs bis 35 Menschen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen in Krankenhäusern liegen oder maximal zwischen 5 und 10 Prozent der Intensivbetten ausgelastet sein. Zweite Warnstufe: Sie beschreibt eine Inzidenz, die den Wert von 100 überschreitet und bis maximal 200 gilt. Im Krankenhaus liegen neun bis zwölf Menschen pro 100.000 Einwohner, oder es sind zwischen 10 und 20 Prozent der Intensivbetten mit Corona-Erkrankten belegt. Die letzte Warnstufe beschreibt ein Szenario, in dem die Zahl der Neuinfektionen weiter drastisch steigt: Sie gilt, wenn die Inzidenz größer als 200 ist, mehr als 20 Prozent der Intensivbetten ausgelastet sind oder zwölf oder mehr Menschen pro 100.000 Einwohnern wegen Covid-19 in Krankenhäusern behandelt werden. Landesweit bedeutet das, dass rund 1200 Betten belegt sind.

Unterricht nach Kohortenprinzip

Unterricht und Ganztagsangebote sollen möglichst nach dem Kohortenprinzip stattfinden, damit sich Infektionsketten besser nachverfolgen lassen. Schüler, die nicht zu einer Kohorte gehören, müssen mindestens 1,50 Meter Abstand einhalten. Zuletzt waren in Schulen häufig die jeweiligen Jahrgänge als Kohorte gezählt worden. Ist eine Schule besonders groß und umfasst fünf oder sechs Klassen pro Jahrgang, können das schon mal 180 Schüler sein.

Sollten Schulen wieder geschlossen werden müssen, soll es für die Jahrgänge eins bis sechs eine Notbetreuung von 8 bis 13 Uhr geben, sofern ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf tätig ist. Zudem kann es Ausnahmen für Härtefälle geben. An Ganztagsschulen kann es auch Notbetreuung nach 13 Uhr geben.

Zutrittsverbot an Schulen

Generell gilt während des Schulbetriebs ein Zutrittsverbot für Personen, die nicht an der Schule beschäftigt sind – außer für Polizisten, Feuerwehrleute und Notärzte. Das heißt, dass Eltern auch weiterhin nicht wie in früheren Schuljahren ihren Kindern vergessene Turnbeutel oder Brotdosen bringen dürfen.Ohne negativen Corona-Test darf man das Schulgelände ohnehin nicht betreten. Ausgenommen sind Geimpfte und Genesene.

Keine Maskenpflicht für Erzieher

Für Erzieherinnen gilt keine Maskenpflicht. Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa

In der Kita und in der Tagespflege gibt es keine Maskenpflicht für die Betreuer. Diese sollen selbst sicherstellen, dass sie sich und die Kinder vor Ansteckung schützen. Je nach Infektionslage ist der Regelbetrieb mit offenen Gruppen oder der eingeschränkte Betrieb, in dem sich die Gruppen nicht durchmischen dürfen, möglich.

Wenn eine Kita nach einem Infektionsfall geschlossen werden sollte, ist Notbetreuung für Kinder möglich, deren Eltern in einem systemrelevanten Job arbeiten, die Sprachförderbedarf haben oder nächstes Jahr in die Schule kommen. In den Notgruppen für unter Dreijährige dürfen maximal acht Kinder, bei den Drei- bis Sechsjährigen höchstens 13 Kinder sein.

Personenzahlbeschränkung in Jugendherbergen ab Warnstufe I

In Jugendherbergen kann die Anzahl auf 50 fremde Kinder begrenzt werden. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

In Freizeitheimen und Jugendherbergen sollen nicht mehr als 50 fremde Kinder gleichzeitig anwesend sein, wenn in einer Kommune oder in einem Kreis mindestens Warnstufe I gilt. Ohne Warnstufe entfällt die Begrenzung. Wer an Angeboten teilnimmt, die eine Woche dauern, muss zweimal einen Schnelltest machen.

Von Saskia Döhner