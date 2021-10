Corona und der Bootsbau: Segelschiffe sind gefragt wie noch nie

Kiel

Größer könnten die Gegensätze in der maritimen Wirtschaft Schleswig-Holsteins derzeit kaum sein: Während die großen Schiffsbauer in einer Krise stecken, drehen kleine Werften voll auf. Die Auftragsbücher etwa für neue Segeljachten sind voll, aber auch das Geschäft mit Reparaturen und Umbauten hat stark angezogen. Lange Vorlaufzeiten sind die Folge.

Beide Entwicklungen hängen mit der Corona-Pandemie zusammen. Die Großwerften in Norddeutschland bauen wegen ausbleibender Aufträge vor allem in der Kreuzfahrtbranche Personal ab. Gleichzeitig beflügelt der Trend zum individuellen Reisen die Wassersportwirtschaft.

Wohnmobile und Boote in Schleswig-Holstein nachgefragt

„Viele Menschen konnten oder wollten wegen der Pandemie nicht verreisen – deshalb wurden nicht nur Wohnmobile, sondern auch Boote gekauft“, berichtet Ralf Petersen, Geschäftsführer der Landesinnung des Boots- und Schiffbauer-Handwerks in Schleswig-Holstein. „Wir hatten bis dahin einen so großen Gebrauchtmarkt, dass wir uns schon gefragt haben, wo die Boote nur alle hin sollen. Der wurde innerhalb von zwei Jahren leergefegt.“

Das spielt der Branche in Schleswig-Holstein laut Petersen in die Hände. „Die verkauften Boote müssen in den meisten Fällen aufgearbeitet werden. Rigg, Segel, Teak-Deck, Innenausbau, Navigationsgeräte – das lassen neue Eigner oft erst einmal erneuern“, so Petersen, dessen Innung für Freizeitschiffbau unter 20 Metern Länge zuständig ist.

Ohnehin seien die Betriebe in Schleswig-Holstein weniger auf Neubau als auf Umbauten, Reparaturen und Werterhaltung ausgerichtet. Die meisten der 80 bis 90 Werften sind klein, aber breit aufgestellt, unterhalten etwa zusätzlich Sportboothäfen und Winterlager. Die Gesamtzahl der Beschäftigten liege zwischen 1000 und 1400, schätzt Petersen.

Nachfrage nach Segelbooten explodiert

„Wir haben in Schleswig-Holstein eine außergewöhnlich hohe Dichte an individuellen Handwerksbetrieben“, beschreibt Karsten Stahlhut, Geschäftsführer des Bundesverbandes Wassersportwirtschaft, die Branchenstruktur. Erweiterungsmöglichkeiten seien allein häufig durch Platz- und Fachkräftemangel limitiert.

Die wenigen Werften, die auch selbst fertigen, bringen ihm zufolge sehr exklusive Einzelstücke hervor. Dazu gehört etwa die Kappelner Werft Henningsen & Steckmest mit 20 Angestellten, die ein Segelboot pro Jahr baut, aber auch einen kleinen Hafen mit Service betreibt. Die Größe erlaube eine familiäre Atmosphäre, die laut Geschäftsführer Hauke Steckmest wie bei vielen anderen Betrieben der Region zum Geschäftsmodell gehöre.

„Sonst wäre die Intensität der Betreuung unserer Kunden und deren Schiffe nicht zu machen“, so Steckmest. Ausgelastet sei die Werft auch schon vor der Pandemie gewesen. Beim Serienhersteller Sirius-Yachts in Plön war das zwar auch der Fall, doch in diesem Jahr explodierte die Nachfrage nach Segelbooten noch einmal.

Die Werft für moderne Decksalonjachten ist auf Jahre ausgebucht. „Die nächsten noch nicht verkauften Jachten können wir erst 2024 oder zur Saison 2025 liefern“, sagt Geschäftsführer Torsten Schmidt.

Von Tilmann Post