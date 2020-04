Hannover

Wenn demokratische Regierungen empfindlich in das Leben ihrer Bürger eingreifen, wenn sie Schulen, Kirchen, Läden schließen und Kontaktverbote aussprechen, müssen sie besonders sensibel sein. Und möglichst transparent – auch wenn es noch so hektisch zugeht. Niedersachsens Regierungsmanagement gibt derzeit kein gutes Bild ab. Da scheint die eine Hand nicht richtig zu wissen, was die andere tut.

Was ist mit den Schulen?

Zu Transparenz verpflichtet ist sie bei einem besonders wichtigen Punkt: der Frage nämlich, ob die Schulen nach Ostern noch geschlossen bleiben oder aber wieder öffnen. Da gibt es offenbar regierungsinterne Szenarien, aber gleichzeitig nach außen das große Schweigen. Noch nicht einmal eine Andeutung wird gemacht und mit großer Geste auf die Zeit nach Ostern verwiesen, wenn die Ministerpräsidenten und -innen mit der Kanzlerin zusammensitzen. Den Eltern, die dann von diesen „großen“ Entscheidungen für ihre lieben Kleinen betroffen sind, bleiben dann gerade einmal vier Tage Zeit. Muss das sein?

Was man jetzt brauche, sei Disziplin, Disziplin und nochmals Disziplin bei den Abstandsregeln, hat Regierungssprecherin Anke Pörksen gesagt. Doch bei soviel Disziplin braucht es Transparenz, Transparenz. Und nochmals Transparenz.

Lesen Sie auch

Von Michael B. Berger