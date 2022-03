Hannover

Ist die Covid-19-Infektion akut, hält man sich am besten von anderen Bewohnerinnen und Bewohnern der eigenen vier Wände fern und verbarrikadiert sich die meiste Zeit in einem Zimmer. Muss man sich doch begegnen, ist Maske tragen, Abstand halten und Handhygiene angebracht. Doch wie sieht es aus, wenn der oder die Erkrankte wieder gesund ist – wie viel Putzen muss dann sein? Schließlich möchte sich niemand im Nachgang durch eine Schmierinfektion über Gegenstände mit dem Virus anstecken.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) rät, häufig berührte Oberflächen wie Lichtschalter, Türklinken, Bad- und Toilettenoberflächen oder auch Smartphones normalem Putzmittel täglich zu säubern. Diese entfernten bis zu 90 Prozent aller Oberflächenkeime. Um nicht zum Paradies für Bakterien zu werden, sollten Putzlappen so aufgehängt werden, dass sie schnell trocknen. Die Tücher darüber hinaus regelmäßig bei mindestens 60 Grad waschen.

RKI: Oberflächen täglich reinigen

Auch das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt, häufig angefasste Oberflächen täglich „mit einem haushaltsüblichen Reinigungsmittel“ zu putzen. Zu besagten Oberflächen zählt die Behörde auch Nachttische und Bettrahmen. Gegebenenfalls könne man zusätzlich ein Flächendesinfektionsmittel mit der Aufschrift „begrenzt viruzid“ benutzen. Wäsche, die in Kontakt mit dem oder der Erkrankten war, solle man in einem Wäschesack sammeln und bei mindestens 60 Grad mit einem normalen Vollwaschmittel waschen.

Zwar werde das Coronavirus hauptsächlich über die Luft übertragen, heißt es von der BZgA. Aber virushaltige Partikel, die wir etwa beim Husten, Niesen oder Sprechen freisetzen, können auf Oberflächen haften bleiben – insbesondere in unmittelbarer Nähe einer erkrankten Person.

Oberflächen müssen nicht überall desinfiziert werden

Peter Walger vom Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene schätzt diese Gefahr etwas anders ein. Es sei seiner Meinung nach „absolut überflüssig“, nach einer Covid-19-Infektion das ganze Haus von oben nach unten zu schrubben und alle Oberflächen zu desinfizieren – selbst im Bad. „Auf diesem Wege werden keine Infektionen übertragen“, sagt der Facharzt für Innere Medizin, Intensivmedizin und Infektiologie.

Verbraucherzentrale: Nutzung von Desinfektionsmitteln im Haushalt kann schädlich sein

„Im Haushalt sind Desinfektionsprodukte meistens überflüssig und im schlimmsten Fall sogar schädlich“, lautet die ähnliche Einschätzung der Verbraucherzentrale Hamburg. Zuhause reiche normales Saubermachen, auch mit Blick auf den Schutz der Umwelt. Außerdem weist die Verbraucherzentrale darauf hin, dass nicht jedes Desinfektionsmittel gegen Viren wirke und ihr häufiger Einsatz dazu führen könne, dass Bakterien Antibiotika-Resistenzen entwickelten. „Als behüllte Viren, deren Erbgut von einer Fettschicht (Lipidschicht) umhüllt ist, reagieren Coronaviren laut Bundesinstitut für Risikobewertung empfindlich auf fettlösende Substanzen in herkömmlichen Seifen, Waschmitteln und Geschirrspülmitteln“, erklären die Fachleute der Vebraucherzentrale.

Es existieren laut Hygieniker Walger „praktisch keine Hinweise darauf, dass es einen relevanten indirekten Übertragungsweg über unbelebte Oberflächen gibt.“ Normales Putzen reiche. Ausgenommen seien Einzelfälle, etwa zum Schutz für besonders gefährdete Personen. Und dann müsste es ein spezielles Produkt sein, das Bezeichnungen wie „begrenzt viruzid“, „begrenzt viruzid PLUS“ oder „viruzid“ trägt.

Eine weitere Ausnahme gelte, wenn man in sogenannte respiratorische Sekrete hineinfasse. „Also wenn jemand hustet, Sie in das Erhustete fassen und anschließend berühren Sie mit Ihren Händen auch Ihre eigenen Schleimhäute im Mund-Nasen-Rachenbereich“, erklärt Walger. „Aber wann fasst man schon mal in das sichtbar Erhustete und Erspuckte eines anderen?“ Im Zweifel gelte: Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen.

Von saf/dpa