Der Landtag hat am Mittwoch ein 4,4 Milliarden Euro schweres Hilfspaket beschlossen, vor allem um die dramatischen Folgen für die Wirtschaft durch die Corona-Krise abzufedern. Doch die landeseigene NBank ist offenbar mit der Flut der Anträge völlig überlastet, die Server sind zusammengebrochen. Alleine in der ersten Stunde nach Freischaltung am Mittwoch hat es nach Angaben der Förderbank rund 250.000 Anfragen gegeben.

Auch am Donnerstag war die Auszahlung von Zuschüssen und Krediten wegen der anhaltenden Serverprobleme nicht möglich. Die NBank bat um Geduld, doch die Wirtschaft zeigt wenig Verständnis. Auch die Opposition kritisierte die schleppende Verteilung der Hilfsgelder.

Wirtschaft macht Druck

„Guter Wille allein reicht nicht. Es muss eine schnelle technische Lösung her, damit Unternehmen in finanzieller Not ihre Anträge stellen können“, sagte Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen, am Donnerstag. „Es ist Monatsende: Gehälter und Sozialabgaben sind fällig. Dadurch sitzen alle auf heißen Kohlen.“

FDP : „Das ist inakzeptabel“

„Ich bin entsetzt, dass das Wirtschaftsministerium trotz tagelanger Vorbereitungszeit und des Wissens um die hohe Nachfrage ein nicht funktionsfähiges System eingesetzt hat“, kritisierte FDP-Fraktionsvize Jörg Bode. „Dies ist in der aktuellen Situation inakzeptabel.“ Bode forderte, das Volumen des Hilfspaketes zu erhöhen. Anträge müssten jetzt auf allen Wegen angenommen werden: schriftlich, per Fax oder auch per E-Mail.

Bank hofft auf schnelle Lösung

Die Grünen riefen dazu auf, „alle personellen und technischen Kapazitäten“ für die Auszahlung der Soforthilfen zu bündeln. Es sei den Unternehmern und ihren Beschäftigten „nicht zuzumuten, dass sie in Ungewissheit auf die notwendigen Soforthilfen weiter warten müssen“, sagte der Grünen-Abgeordnete Detlev Schulz-Hendel. Die AfD sprach von einem „Regierungschaos“. Die NBank sei völlig überfordert.

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) hatte angekündigt, dass die Anträge auf Zuschüsse und Kredite bei der Förderbank des Landes unverzüglich freigeschaltet werden. Firmen sollten binnen weniger Tage eine Antwort erhalten. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass die Probleme beendet werden“, sagte der Sprecher der NBank, Bernd Pütz, der HAZ. Man hoffe auf eine schnelle Lösung.

