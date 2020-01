Coronavirus: Das müssen Niedersachsen jetzt wissen

Wuhan

Eine neuartige Lungenerkrankung hält die Welt in Atem. Zentrum des Ausbruchs ist die chinesische Metropole Wuhan. Ist das Virus auch für Niedersachsen gefährlich? Und wie bereiten sich die Behörden in Deutschland auf eine mögliche Epidemie vor? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Ist die Krankheit auch in Europa bereits aufgetreten?

Nein. Allerdings wächst die Gefahr, dass das Virus auch in Europa auftreten könnte. Nach dem Ausbruch der neuartigen Lungenkrankheit in China sieht die EU-Präventionsbehörde ECDC aktuell ein moderates Risiko, dass der Erreger in die Europäische Union eingeschleppt wird. Dies teilte das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten am Mittwoch im schwedischen Solna mit. Mit dem erhöhten Reiseverkehr zum chinesischen Neujahr Ende des Monats wachse die Wahrscheinlichkeit, dass Fälle in der EU auftauchen.

Auch außerhalb Chinas wurden neue Infektionen bekannt. Erstmals wurde ein Nachweis in den USA gemeldet.

Kann das Coronavirus auch in Niedersachsen ausbrechen?

Die neue Lungenkrankheit stellt nach Einschätzung des Landesgesundheitsamts nur eine geringe Gefahr für Niedersachsen dar. „Wir können es nicht ausschließen, aber es scheint jetzt nicht eine so drängende Gefahr zu sein“, sagte der Präsident des Amts, Matthias Pulz. Er berief sich auf das Robert Koch-Institut, das das Risiko einer Einschleppung nach Deutschland als gering und die Gefahr für die Bevölkerung als sehr gering eingestuft habe.

Auch Prof. Matthias Stoll, Immunologe an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) warnt vor allzu großer Panikmache. Allerdings sei es für eine Entwarnung noch zu früh.

Schutz vor der Lungenkrankheit : So wird vorgebeugt

Niedersachsen sei mit einem Infektionsalarmplan gut vorbereitet, erklärt der Präsident des Landesgesundheitsamts, Matthias Pulz. Der Plan regelt das Zusammenspiel vom Krankenhaus bis zum Bundesministerium und enthält Handreichungen für Verdachtsfälle.

Der Flughafen Hannover trifft derzeit keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen wegen des Coronavirus.

Mehr lesen: Coronavirus – So beugt Deutschland vor

Wie gefährlich ist die Krankheit?

Die Lungenkrankheit hat mittlerweile mindestens 17 Menschen das Leben (Stand 23. Januar 2020) gekostet. In China sind Hunderte Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen

Die Direktorin der EU-Präventionsbehörde ECDC Andrea Ammon warnt, es gebe erhebliche Unsicherheit, wie schwerwiegend und wie tödlich die Krankheit sei. „Mehr epidemiologische Daten sind dringend erforderlich, um ein besseres Verständnis des Virus zu gewinnen.“

Wie wird die Krankheit übertragen?

Behörden und Virologen gehen davon aus, dass die Erreger durch Tröpfcheninfektion übertragen wird – also zum Beispiel über engen Kontakt zu hustenden und niesenden Infizierten. Es wird vermutet, dass das Virus bis zu 24 Stunden außerhalb des menschlichen Körpers überlebt. Die Inkubationszeit beträgt laut WHO zwei Tage bis eine Woche.

Welche Symptome treten bei Infizierten auf?

Der Krankheitsverlauf ähnelt Grippesymptomen. Husten, Kurzatmigkeit, Kopfschmerzen und Halsschmerzen gehen mit hohem Fieber über 38 Grad einher. Stellt der Arzt zudem fest, dass beide Lungenflügel entzündet sind, ist eine Erkrankung wahrscheinlich.

Gibt es einen Impfstoff ?

Die Entwicklung eines Impfstoffes gegen die in China ausgebrochene neue Lungenkrankheit wird nach Einschätzung der globalen Impfallianz Gavi mindestens ein Jahr dauern. Noch seien die Gefahren durch das Coronavirus auch schwer abzuschätzen, sagte der Gavi-Geschäftsführer und Epidemiologe Seth Berkley. „Die gute Nachricht ist, dass Forscher das Genom des Virus bereits sequenziert und veröffentlicht haben. Das hat es mehreren Organisationen rund um die Welt möglich gemacht, mit der Arbeit an einem Impfstoff zu beginnen“, sagte er.

Impfstoffe, die gegen Coronaviren schützen, seien weitaus leichter zu entwickeln als Vakzine gegen Krankheiten wie Malaria oder HIV. „Trotzdem wird es bis zu ersten klinischen Versuchen Monate dauern und mindestens ein Jahr, bevor ein Impfstoff zur Anwendung verfügbar ist“, sagte Berkley.

Wie kann die Krankheit behandelt werden?

Behandeln im eigentlichen Sinne kann man die Lungenkrankheit nicht, auch eine Impfung oder Medikamente gibt es nicht. Zudem ist das gesamte Spektrum der Symptome noch nicht richtig erfasst – so können höchstens einige Begleiterscheinungen gemildert werden, etwa durch die Einnahme bestimmter Antibiotika.

Der neue Erreger hat eine Verbindung zum Sars-Virus von 2002/2003 – das hat bei der Suche nach Behandlungsmöglichkeiten Vorteile, erklären Experten. So könnte man bereits gewonnene Erkenntnisse nutzen, um Substanzen zu finden, die das Virus hemmen.

Wie können Menschen sich individuell schützen?

Massenansammlungen von Menschen sollten in den vom Virus betroffenen Regionen ( Wuhan, zentralchinesische Provinz Hubei) gemieden werden, ebenso wie der enge Kontakt zu eventuell erkrankten Personen. Die US-Gesundheitsbehörde ( CDC) rät Reisenden nach Wuhan, Tiermärkte und den Kontakt mit Tieren oder mit kranken Personen zu meiden.

Nach dem Essen und der Benutzung der Toilette sollten die Hände, wie sonst auch, gründlich gewaschen werden. In öffentlichen Verkehrsmitteln kann eine Atemschutzmaske getragen werden.

Lesen Sie auch

Von RND/dpa/ewo