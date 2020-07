Hannover

Die kostenlosen Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten stoßen auf massive Ablehnung der Diakonie in Niedersachsen. „Es kann nicht sein, dass wir insbesondere in der Pflege um jeden Test ringen müssen, aber Menschen, die sich bewusst in Risikogebiete begeben haben, kostenfrei getestet werden“, sagt der Vorstandssprecher der Diakonie in Niedersachsen, Hans-Joachim Lenke, in Hannover.

„Tests sind Sicherheitsnetz für Heime“

Es gebe weithin keine kostenfreien, regelmäßigen Tests für die Altenheime, sagte Lenke. Dabei seien für die älteren Menschen als Hochrisikogruppe und deren Pflegenden regelmäßige Tests „das Sicherheitsnetz, um bei einer Infektion möglichst schnell reagieren und ein Ausbreiten des Virus verhindern zu können“.

Lenke berichtet, dass in einem Altenheim nach der Infizierung einer Mitarbeiterin mit dem Coronavirus das zuständige Gesundheitsamt nur für jeden vierten Mitarbeiter Tests genehmigt habe. Für die Bewohner habe die Behörde Tests gänzlich abgelehnt. Das Gesundheitsamt habe auch die Kostenübernahme für einen zweiten Test der betreffenden Mitarbeiter verweigert, das musste das Altenheim zahlen. „Das ist nicht hinnehmbar“, betonte der Diakonie-Chef. Die Mitarbeiter in den Senioreneinrichtungen betreuten Personen, die zur Risikogruppe gehörten, oder zählten selbst zur Risikogruppe. „Aber es ist nicht möglich, sie kostenfrei und unproblematisch zu testen“, sagt er.

„Widerspruch zur Teststrategie“

Lenke sieht auch einen Widerspruch zur seit Anfang Juni geltenden Teststrategie des Landes. Demnach müssen enge Kontaktpersonen von positiv getesteten Menschen unabhängig von Symptomen getestet werden. Und im Falle eines positiven Tests in einer Pflegeeinrichtung sei vom Land vorgesehen, das gesamte Personal unverzüglich zu testen, betont er. Das müssten die Gesundheitsämter aber auch umsetzen.

Wir berichtet, werden Reiserückkehrer aus Risikogebieten an den Flughäfen kostenlos getestet. Die Tests sind derzeit freiwillig, von Montag an werden die Tests Pflicht. Sie bleiben für die Flugpassagiere kostenfrei. Mit den Tests an den Flughäfen sollen eine Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland möglichst verhindert werden. Zu den derzeit rund 130 Risikoländern gehören die Türkei, die USA, Ägypten, Marokko und auch Luxemburg.

Von Mathias Klein