Wissenschaftler des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen haben womöglich einen Ansatzpunkt gefunden, wie sich schwere Atemwegserkrankungen durch das neuartige SARS-Coronavirus-2 verhindern lassen könnten. Die Forscher haben ein potenzielles Medikament identifiziert, wie sie am Donnerstag mitteilten.

Das Primatenzentrum hat in Zusammenarbeit mit Kollegen der Charité-Universitätsmedizin in Berlin ein körpereigenes Enzym identifiziert, das für den Eintritt des Virus in Lungenzellen unverzichtbar ist. Nach Angaben der Wissenschaftler gibt es bereits ein Medikament, das dieses Enzym namens Protease TMPRSS2 hemmt. Das Medikament Camostat Mesilate ist in Japan zugelassen und wird dort bei Entzündungen der Bauchspeicheldrüse eingesetzt.

Medikament blockt Virus ab

Die Göttinger Forscher stellten bei ihren Untersuchungen fest, dass dieses Medikament auch das Eindringen des Virus in Lungenzellen blockiert. „Unsere Ergebnisse legen nahe, dass Camostat Mesilate auch vor der Krankheit COVID-19 schützen könnte“, sagte am Donnerstag der Erstautor der Studie, Dr. Markus Hoffmann. „Dies sollte im Rahmen von klinischen Studien untersucht werden.“

