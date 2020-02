Coronavirus: Gefahr für Hannover durch Messe? 10.000 Gäste aus China erwartet

Hannover

Die Angst vor dem vor allen in China grassierenden Coronavirus wirkt sich inzwischen auf die internationalen Messen aus. Unternehmen sagen aus Angst vor einer Ansteckung ihrer Mitarbeiter ab, aus China kommen weniger Aussteller und Besucher. Das haben auch bereits mehrere Messestandorte in Deutschland zu spüren bekommen. In Niedersachsen fürchtet man vor allem um die Hannover Messe, die größte Industrieschau der Welt. Die findet zwar erst im April statt, doch eine weitere Ausbreitung der Krankheit oder schärfere Einreisebestimmungen, über die in der EU diskutiert wird, könnten gravierende Folgen haben.

Messe: Noch keine Absagen

„Wir beobachten das natürlich. Es ist aber noch zu früh, etwas zu sagen“, sagte der Sprecher der Deutschen Messe AG, Onuora Ogbukagu, der HAZ. Bis zum Messebeginn am 20. April habe man noch zweieinhalb Monate Zeit. „Aktuell gibt es keinerlei Absagen.“ Die Deutsche Messe richte sich nach den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO und des deutschen Robert-Koch-Instituts. „Wir haben bereits hohe Standards bei der Hygiene“, sagte Ogbukagu. Diese würden bei der Hannover Messe aber noch einmal erhöht – unter anderem durch zusätzliche Spender für Desinfektionsmittel.

Für die Hannover Messe haben sich laut Veranstalter in diesem Jahr rund 5500 Aussteller angemeldet, etwa 800 davon aus China. Die Deutsche Messe erwartet rund 10.000 chinesische Gäste. Zur den Veranstaltungen der Hannover Messe kommen im Schnitt jährlich etwa 200.000 Besucher.

Ministerium und Region bereiten sich vor

Das niedersächsische Gesundheitsministerium kündigte Gespräche mit dem Veranstalter über ein „entsprechendes Gesundheitskonzept“ an. Für den Gesundheitsschutz bei Großveranstaltungen sei die Region Hannover zuständig. „Gleichwohl werden unsere Infektionsschutzexperten in dieser besonderen Situation gemeinsam mit der Region agieren und den direkten Kontakt zum Messeveranstalter suchen“, sagte Ministeriumssprecherin Stefanie Geisler der HAZ. Der von der chinesischen Regierung verhängten Ausreisestopp für Menschen aus betroffenen Regionen, sei ein „wichtiger Schritt für den Infektionsschutz“. Wie am Dienstag bekannt wurde, hat das Gesundheitsamt der Region Hannover inzwischen ein Lagezentrum zum Coronavirus eingerichtet.

Die Folgen des Coronavirus waren nach Branchenangaben bereits bei einigen deutschen Messen in diesem Jahr spürbar. So kamen etwa zur Spielwarenmesse in Nürnberg deutlich weniger Händler als im Vorjahr. Die internationale Süßwarenmesse in Köln verzeichnete 30 Prozent weniger chinesische Fachbesucher. Von 644 aus China angemeldeten Ausstellern bei der Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt mussten 37 ihre Teilnahme kurzfristig absagen. Viele Messegäste in Frankfurt trugen Mundschutz.

Aussteller ziehen sich zurück

Auch bei der weltgrößten Mobilfunkmesse MWC Ende Februar in Barcelona lichten sich die Reihen aus Angst vor dem Coronavirus. Mehrere Branchenriesen wie Sony, Amazon oder Intel haben ihre Zusagen zurückgezogen. Die Organisatoren hatten zuvor zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen angekündigt. Außerdem soll allen Reisenden aus der chinesischen Krisenprovinz Hubei der Zugang verwehrt werden. Personen, die sich in China aufgehalten haben, müssen den Nachweis erbringen, dass sie das Land vor mindestens 14 Tagen verlassen haben.

Lesen Sie auch

Von Marco Seng