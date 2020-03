+++ Vorerst keine Schließung von Schulen +++

Schließung von Schulen will Reimann vermeiden. In Bayern seien derzeit schon 50 Schulen geschlossen, weil es sehr viele Rückkehrer aus Südtirol gebe. "Wir wollen das vermeiden", sagte Reimann. "Wir haben Klassenreisen in Riskogebiete abgesagt und schicken Rückkehrer nach Hause."